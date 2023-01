Geëmotioneerde ex-PSV’er Pereiro legt uit waarom hij terugkeert naar Uruguay

Dinsdag, 17 januari 2023 om 15:17 • Sam Vreeswijk

Gastón Pereiro keert terug bij het Uruguyaanse Nacional. De 27-jarige middenvelder arriveerde maandag op het vliegveld van Montevideo, waar hij zeer emotioneel vertelde over de reden van de terugkeer naar zijn vaderland. Pereiro vertrok in 2015 bij Nacional, omdat hij de overstap maakte naar PSV. Daar speelde hij tot 2020, waarna hij naar het Italiaanse Cagliari vertrok.

Op het vliegveld in de Uruguayaanse hoofdstad kreeg Pereiro vragen van de aanwezige journalisten over zijn terugkeer. “Nacional is mijn thuis”, antwoordde hij. “Het is een genot om hier terug te keren.” Vervolgens raakte hij geëmotioneerd. “Mijn zoontje wordt in februari geboren, en twee jaar terug overleed mijn vader… Ik wil me weer goed voelen en met plezier op het veld staan. Daarom was het voor mij heel belangrijk om deze stap en beslissing te maken. Dit is de enige plek waar ik wilde zijn. Al het andere deed er niet toe”, besloot Pereiro.

Gastón Pereiro on his return to Nacional, questioned as to why he returns from Europe at 27-years-of-age.



The attacking midfielder got quite emotional.pic.twitter.com/Ec3XasuyxO — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 16, 2023

Nacional werd in oktober kampioen van Uruguay, door met 1-4 van Liverpool te winnen. De club staat daarme nu op 49 landstitels, twee minder dan grote rivaal Peñarol. Eén van de spelers die onderdeel uitmaakte van het Nacional dat afgelopen seizoen kampioen werd was Luis Suárez, die inmiddels is vertrokken naar het Braziliaanse Gremio.

PSV nam de destijds twintigjarige Pereiro in de zomer van 2015 voor zeven miljoen euro over van Nacional. In de 4,5 jaar daarna kwam hij tot meer dan 150 wedstrijden voor de club uit Eindhoven, waarin de Uruguyaan 49 keer trefzeker was. Begin 2020 maakte hij de overstap naar Cagliari, waar de dertienvoudig international nooit echt een vaste waarde wist te worden. Aan het einde van vorig seizoen degradeerde Pereiro met Cagliari. Dit seizoen kwam hij in elf duels tot één treffer en een assist.