Oud-prof Van den Boogaart al twee weken vermist: ‘Maken ons grote zorgen’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 14:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:48

De familie van Mark van den Boogaart maakt zich grote zorgen. De oud-voetballer wordt al bijna twee weken vermist. Van den Boogaart kwam op 6 januari niet aan bij een afspraak. Sindsdien heeft zijn familie, die vermoedt dat hij zich in Sevilla bevindt, geen contact meer met hem gehad.

Van den Boogaart heeft bij zijn vertrek zijn paspoort meegenomen. Zijn ex-partner Myrthe leidt de zoekactie. “Wij maken ons grote zorgen over het fysieke en geestelijke welzijn van Mark en hopen snel weer met hem in contact te komen. Hopelijk kan iemand ons daarbij helpen. Bij onze zoektocht lopen we tegen de grenzen van de privacywetgeving aan, waardoor bijvoorbeeld zijn bankgegevens niet gecheckt kunnen worden, terwijl het gaat om iemand die dringend zorg nodig heeft.”

?? El ex futbolista del #SevillaAtlético, Mark Van den Boogaart lleva desaparecido desde el pasado 6 de enero. Su familia sospecha que podría estar en Sevilla. Cualquier información es importante. ¡Os agradezco la difusión, familia! pic.twitter.com/SQV6BqNnja — Edu Saniña (@14eduSanina) January 16, 2023

De 37-jarige Van den Boogaart speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op zijn negentiende een transfer naar het tweede elftal van Sevilla. De voormalig middenvelder keerde in 2007 terug in Nederland, waar hij speelde voor FC Dordrecht en NEC. Van den Boogaart vervolgde vervolgens zijn carrière bij Real Murcia, waarna hij uitkwam voor de amateurs van BVV Barendrecht, Rijnsburgse Boys en AFC.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.