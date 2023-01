‘Ajax onder druk gezet bij definitieve terugkeer Ocampos naar Sevilla’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 13:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:41

Lucas Ocampos keert definitief vervroegd terug naar Sevilla, zo meldt Relevo. Volgens de Spaanse sportkrant maken los Rojiblancos de terugkeer van de 28-jarige aanvaller dinsdag nog bekend. Sevilla zou Ajax ‘onder druk’ hebben gezet om zo min mogelijk geld kwijt te raken.

Er werd al een tijdje gesproken over een vroegtijdige terugkeer van Ocampos naar Sevilla. De buitenspeler wordt in principe nog een half jaar gehuurd van de Andalusiërs, maar hoeft onder Alfred Schreuder niet op veel speeltijd te rekenen. De laatste keer dat hij zijn opwachting maakte was halverwege oktober in de Champions League-ontmoeting met Napoli, toen hij zeven minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor Steven Bergwijn. De laatste weken zit hij niet eens bij de wedstrijdselectie. Ocampos kwam sinds zijn huurtransfer slechts 114 minuten in actie voor de Amsterdammers en kan worden beschouwd als een miskoop van Schreuder.

Relevo schrijft dat alle partijen nu tot een akkoord zijn gekomen over de ontbinding van de huurdeal. De constructie zou Ajax in totaal negen miljoen euro hebben gekost. De huursom bedroeg vier miljoen euro, het overige bedrag is vermoedelijk het salaris van de Argentijn. Naar verluidt ontvangt Sevilla nu één miljoen euro minder. De Spanjaarden wilden eigenlijk dat Ajax het salaris van de Argentijn zou blijven betalen wanneer Ocampos terugkeert in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

In Sevilla lijkt men Ocampos echter goed te kunnen gebruiken, daar de club op een alarmerende negentiende plek staat in Spanje. Trainer Jorge Sampaoli kent de rechtspoot nog van zijn eerste termijn bij de club en is gecharmeerd van zijn kwaliteiten. De tienvoudig international van la Albiceleste kwam eerder al 135 wedstrijden in actie voor Sevilla, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en vijftien assists. De laatste tijd werd hij regelmatig gespot in het centrum van Sevilla met WK-ganger Papu Gómez. De aanvaller lijkt informeel al afscheid te hebben genomen van Ajax.