Ex-voorzitter Le Graët verder in het nauw: onderzoek naar seksuele intimidatie

Dinsdag, 17 januari 2023 om 13:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:20

De Franse openbaar aanklager is een juridisch onderzoek gestart vanwege vermeende seksuele intimidatie door Noël Le Graët. De 81-jarige Fransman was tot vorige week de voorzitter van de Franse Voetbalbond (FFF). Aanleiding voor het juridisch onderzoek dat nu is geopend zijn klachten van voetbalmakelaar Sonia Souid. Zij vertelde deze maand in de media over seksueel grensoverschrijdende opmerkingen van Le Graët aan haar adres tussen 2013 en 2017.

Volgens de krant Le Monde heeft Souid haar ervaringen inmiddels gedeeld met de instanties die daarover gaan. Daarna besloot justitie tot een eigen onderzoek. Souid vertelde in L’Equipe onder meer dat Le Graët haar voicemail laat in de avond insprak, waarbij hij haar uitnodigde om samen champagne te drinken. Ook zou hij berichtjes hebben gestuurd waarin hij zei dat hij haar miste. “Hij zag me nooit als voetbalmakelaar, maar als snoepje”, aldus Souid.

Het is voor Le Graët niet de eerste keer deze maand dat hij flink in de problemen zit. Vorige week werd hij ontslagen als voorzitter van de Franse voetbalbond, na een dienstverband van twaalf jaar. Nadat bekend was geworden dat huidig Frans bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK 2026 had bijgetekend, werd Le Graët in het programma Bartoli Time van RMC Sport uitgenodigd om licht te laten schijnen op de situatie. Ook de vraag of Zinédine Zidane belangstelling had getoond kwam aan bod. "Zidane? Ik zou een telefoontje van hem niet eens opnemen. Om hem wat te vertellen? 'Hallo meneer, zoek maar naar een andere club, het is al rond met Didier’”, reageerde Le Graët op opvallend agressieve toon.

Het kwam hem op flink wat kritiek te staan. Onder meer Kylian Mbappé en ex-werkgever Real Madrid sprongen in de bres voor Zidane, waarop Le Graët besloot om middels een statement zijn excuses aan te bieden. Dat bleek niet genoeg: het buitengewoon uitvoerend comité van de Franse bond besloot Le Graët op straat te zetten naar aanleiding van zijn controversiële uitspraken over Zidane. Philippe Diallo werd aangesteld als interim-voorzitter.