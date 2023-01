Dit is waarom Weghorst bij Manchester United met rugnummer 27 gaat spelen

Dinsdag, 17 januari 2023 om 11:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:52

Wout Weghorst heeft een goede reden om bij Manchester United met rugnummer 27 te spelen. De dertigjarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Burnley. Weghorst hoopt woensdag te mogen debuteren in de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace.

Weghorst zag hoe United zaterdag aan het langste eind trok in een zinderende Manchester Derby. Het elftal van manager Erik ten Hag wist Manchester City in eigen huis met 2-1 te verslaan. Zondag trainde de spits voor het eerst met zijn ploeggenoten, waarna duidelijk werd dat hij dit seizoen bij United met rugnummer 27 zal spelen. “Natuurlijk heb ik gekeken naar de rugnummers die nog vrij waren”, zegt Weghorst op de clubsite van United. Twee en zeven maakt natuurlijk negen - het rugnummer van een spits.”

Weghorst diende hiervoor echter wel contact op te nemen met Alex Telles, die dit seizoen door United wordt verhuurd aan Sevilla. De Braziliaanse linksback stemde in met het tijdelijk afgeven van rugnummer 27. “Toen ik hier arriveerde, hoorde ik over het rugnummer van Alex Telles. Hij is nu uitgeleend. Ik moest hem eerst om toestemming vragen. Toen ik zei dat het rugnummer voor mij belangrijk was, was er uiteindelijk geen probleem. Dus ja, ik ga voor rugnummer 27 en eigenlijk is het gewoon omdat ik er een goed gevoel bij had.”

Het nummer 27 kent geen al te rijke historie bij Manchester United. Bij de introductie van rugnummers in het voetbal begin jaren negentig droeg Gary Neville het nummer wel enkele seizoenen. Daarna stapte het clubicoon over op nummer 2. Vaak was het nummer 27 bij United sindsdien onbezet, maar Telles droeg het vanaf medio 2020 twee seizoenen.

Voor Weghorst waren de opties middenin het seizoen gelimiteerd, omdat bijna alle nummers bezet zijn. Het is voor het eerst dat hij met nummer 27 gaat spelen. Op huurbasis bij Besiktas had hij het afgelopen halfjaar nummer 10. Daarvoor schitterde Weghorst jarenlang met nummer 9 op de rug, onder meer bij FC Emmen, VfL Wolfsburg, AZ en Burnley. Bij Heracles Almelo speelde hij met 19.