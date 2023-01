Arsenal wil WK-ganger voor 80 miljoen en denkt Chelsea nu wel af te troeven

Dinsdag, 17 januari 2023 om 10:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:12

Arsenal wil zich voor komende zomer versterken met Declan Rice. De 24-jarige middenvelder van West Ham United wordt al langer gelinkt aan the Gunners, al behoort onder meer Chelsea ook tot zijn potentiële nieuwe werkgevers. Arsenal, dat Mykhaylo Mudryk deze week voor de neus weggekaapt zag worden door Chelsea, denkt dat het feit dat the Blues Champions League-voetbal dreigen mis te lopen echter een belangrijke rol gaat spelen in de keuze van Rice. Dat meldt The Telegraph.

Rice lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in het Olympisch Stadion in Londen. Zijn contract loopt tot medio 2024, en om nog wat aan hem te kunnen verdienen zal West Ham serieus moeten overwegen om hem komende zomer van de hand te doen. De aanvoerder, die deze winter met Engeland in alle vijf WK-wedstrijden in de basis stond, wil om de prijzen spelen. Met the Hammers staat hij momenteel juist achttiende in de Premier League.

Behalve Arsenal wordt Rice sinds enige tijd ook gelinkt aan onder meer Chelsea en Manchester United. Laatstgenoemde club versterkte zich afgelopen zomer echter al met Casemiro, waardoor de komst van Rice onwaarschijnlijk lijkt. Chelsea moet het momenteel doen met de tiende plek in de Premier League, waarmee het halen van Champions League-voetbal een moeilijk verhaal wordt. Bij Arsenal, dat momenteel koploper is in Engeland, is de kans voor Rice om volgend seizoen in het miljardenbal actief te zijn een stuk groter.

Arsenal werd afgelopen weekend op pijnlijke wijze door Chelsea afgetroefd in de strijd om Mudryk. De Oekraïense aanvaller leek lange tijd op weg naar het Emirates Stadium, totdat Chelsea zich in de strijd mengde, honderd miljoen euro bood en er met Mudryk vandoor ging. Arsenal was niet bereid om zoveel geld neer te leggen, wat mogelijk ook te maken heeft met de plannen om Rice op termijn vast te leggen. De Engelsman, die sinds 2017 meer dan tweehonderd duels speelde voor West Ham, moet namelijk zo’n tachtig miljoen euro kosten.