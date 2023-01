Ten Hag twijfelt en laat langverwachte debutant in de wachtkamer over verhuur

Dinsdag, 17 januari 2023 om 10:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:09

Manchester United is een nieuwe ronde gesprekken gestart met de zaakwaarnemer van Facundo Pellistri, meldt Fabrizio Romano. Er wordt overwogen de kersverse debutant te verhuren, maar Erik ten Hag twijfelt of hij hem bij zijn groep wil houden voor de tweede seizoenshelft. Onder meer Valencia, Bologna en Flamengo houden hun oren gespitst.

Pellistri, een behendige en dribbelvaardige buitenspeler, werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan Alavés. Dit seizoen besloot United de Uruguayaan echter binnenboord te houden. Hij zat al meermaals zonder speeltijd op de bank, voordat Ten Hag hem afgelopen week tegen Charlton Athletic (in de EFL Cup, 3-0 winst) eindelijk zijn officiële debuut gunde. In de zes minuten die de 21-jarige kreeg was hij goed voor de assist op de 2-0 van Marcus Rashford.

Daarmee lijkt Pellistri zichzelf flink wat krediet te hebben verschaft bij Ten Hag. Voor het WK – waar hij namens Uruguay in alle drie de groepsduels in actie kwam – leek een vertrek van Old Trafford nog onvermijdelijk, daar Pellistri sinds zijn komst in 2020 nog niet één minuut in actie kwam voor United. Nu twijfelt Ten Hag of hij überhaupt tijdelijk mag vertrekken. United zit namelijk niet ruim in de (kwalitatieve) buitenspelers: alleen Antony, Rashford en Alejandro Garnacho worden momenteel goed genoeg bevonden. Ten Hag gelooft ook nog altijd in Jadon Sancho, maar de Engelsman kampt volgens de Tukker met een fysieke en mentale achterstand. Anthony Elanga mag tijdelijk op huurbasis verkassen.

Pellistri kwam in de herfst van 2020 over van Peñarol, dat 8,5 mijoen euro overgemaakt zag worden vanuit Engeland. Amper twee maanden later trok hij op tijdelijke basis naar Alavés. Daar begon de Uruguayaan nog als basisspeler, maar naarmate zijn tweede seizoen in Spanje vorderde raakte hij zijn plek kwijt. Pellistri kwam tot 35 wedstrijden namens Alavés, waarin hij niet één doelpunt of assist kon overleggen. Zijn contract bij United loopt nog door tot medio 2025.