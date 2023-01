Kökçü slaat terug naar Perez: ‘Tegenwoordig ziet kritiek er niet écht uit’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 09:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:36

Orkun Kökçü laat kritiek tegenwoordig makkelijker van zich afglijden dan vroeger. In gesprek met Voetbal International erkent de aanvoerder van Feyenoord in het verleden nog wel eens geraakt te zijn door commentaar, maar dat vandaag de dag een stuk beter weet te relativeren. Volgens Kökçü heeft dat grotendeels te maken met de kwaliteit van het commentaar, waarbij hij wijst naar Kenneth Perez.

Perez haalde na het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Utrecht (1-1) een ogenschijnlijk belabberde statistiek aan. Kökçü verloor namelijk dertig keer de bal, waarmee hij zijn persoonlijke record evenaarde. "Dat is vrij veel, hè?", spuwde Perez, die nog een stapje verderging. "Ik hoor en lees dat grote clubs hem volgen, wat ik onbegrijpelijk vind. Ik kan me het bijna niet voorstellen."

Kökçü kan er weinig mee, zo betoogt hij ruim een week later. "In het begin van mijn loopbaan deed het me wel wat allemaal, tegenwoordig ziet de kritiek er niet écht uit. Snap je wat ik daarmee bedoel? Niet? Voorbeeld: Kenneth Perez kwam vorige week met een statistiek op de proppen dat ik zoveel balverlies had geleden tegen FC Utrecht. Zal best kloppen, al zeggen die cijfertjes niet waar op het veld dat gebeurde, hoe de loopacties waren van mijn medespelers, et cetera. Anyway, hij kwam ermee. Dan denk ik: waarom alleen deze statistiek en niet die van het afgelopen half jaar? Het lijkt of-ie erop wacht, hè. Dat verbaast me dan", aldus de middenvelder.

"Hij vindt me kennelijk geen goede speler, dat mag. Ik laat het de volgende wedstrijd wel weer zien", klinkt het strijdbaar. Kökçü herpakte zich een week later al in het duel met FC Groningen. De nummer 10 van Feyenoord dirigeerde zijn ploeg naar een 0-3 overwinning, waarin hij bovendien goed was voor de (buitengewoon fraaie) 0-2. Kökçü staat dit seizoen vooralsnog op zeven competitietreffers in vijftien Eredivisie-duels, waarmee hij een groot aandeel had in de huidige koppositie van de Rotterdammers.