‘Ik begrijp niet waarom Schreuder wél en Van Nistelrooij géén kritiek krijgt'

Dinsdag, 17 januari 2023 om 08:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:39

Ruud Gullit snapt niet dat Ruud van Nistelrooij er in verhouding zo goed vanaf komt in de media. De oud-middenvelder ziet Alfred Schreuder bij Ajax continu onder vuur liggen, terwijl hij evenveel punten pakte als zijn collega bij PSV. Ronald Waterreus denkt dat een autoriteitsprobleem weleens ten grondslag kan liggen aan de wisselvalligheid van de Eindhovenaren.

PSV leek zondag lang op weg naar een 1-2 overwinning bij Fortuna Sittard, maar gaf in de slotfase toch nog een gelijkspel weg. Daarmee verspeelde de ploeg van Van Nistelrooij voor de derde keer op rij punten. Hoewel Ajax al vijf Eredivisie-wedstrijden op rij niet meer wist te winnen, heeft de regerend landskampioen na zestien speelronden evenveel punten als de rivalen uit de Lichtstad. "Ik weet ook niet waarom Ruud geen kritiek krijgt", vraagt Gullit zich dan ook hardop af bij Rondo.

"Ik denk dat men hem ook wel aardig vindt, het is ook een goede gozer", speculeert de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Misschien willen ze hem ook wel de tijd geven. Maar je moet toch presteren bij PSV. Daar denken ze misschien ook wel: laat iedereen maar lullen, maar we zitten nog steeds in de race voor de titel. Dat zie ik ze stapje voor stapje ook nog wel voor elkaar krijgen." Het verschil met de kritiek op Schreuder vindt Gullit makkelijker te duiden. "De pers staat er elke dag bij Ajax. Op De Herdgang staan ze er niet elke dag."

Waterreus, die ook aan tafel zit, denkt mogelijk te weten waar het probleem zit bij zijn oude club. Van Nistelrooij zou te weinig respect afdwingen volgens de oud-doelman. "Ik krijg bij PSV steeds vaker het idee dat (voorganger van Van Nistelrooij, red.) Roger Schmidt de afgelopen twee jaar dingen gezien heeft, die wij allemaal niet gezien hebben", zegt Waterreus. "Dat het allemaal iets te lief was. Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez – dat zijn toch ook gewoon spelers met internationale ervaring. Die horen te doen wat Ruud van Nistelrooij zegt."