Dennis te Kloese vond houding FC Twente in transfer Zerrouki ‘bijzonder’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 07:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:41

Dennis te Kloese is niet van plan deze winter iemand te verkopen bij Feyenoord. Dat stelt de algemeen directeur annex waarnemend technisch directeur van de Rotterdammers in het Algemeen Dagblad. Te Kloese heeft het in gesprek met de krant in het speciaal over Orkun Kökçü, voor wie Benfica nadrukkelijk in de markt zou zijn. Zelfs als de Portugezen met een recordbod op de stoep staan, zou Te Kloese ze een 'nee' verkopen, zo claimt hij. Ook komt de stukgelopen transfer van Ramiz Zerrouki ter sprake.

Kökçü geldt bij Benfica naar verluidt als kandidaat om Enzo Fernández op te volgen, mocht die deze winter nog verkassen. Te Kloese zet echter een pertinente streep door het vertrek van zijn aanvoerder. "We gaan deze transferperiode niemand meer verkopen. Als Benfica hun Argentijn Enzo Fernández nog verkoopt en met veel geld voor Orkun Kökçü op de stoep zou staan? Als het een recordverkoop zou kunnen betekenen voor Feyenoord? Ik loop ook weleens tegen een club aan die 'nee' zegt tegen een mooi aanbod voor een speler", aldus de 49-jarige bestuurder.

Met dat laatste doelt Te Kloese op de mislukte transfer van Zerrouki. Feyenoord wilde flink betalen om de Algerijn bij FC Twente los te weken - naar verluidt bijna acht miljoen euro - maar de Enschedeërs gaven geen strobreed toe. "Ik vond het zelf bijzonder dat ze 'nee' tegen ons bod konden zeggen, maar ik heb nu niet opeens een slechte relatie met FC Twente. Voor de speler vond ik en vind ik het wel jammer. Maar we blijven niet aan de deur kloppen in Enschede", zegt Te Kloese daar nog over.

Zoals Arne Slot al meermaals aangaf wil Feyenoord deze winter wel graag nieuw elan aan de selectie toevoegen. Te Kloese drukt echter nogmaals op het hart dat dat vanwege de financiële beperkingen niet van harte gaat. "Voor de technische staf zou het wel lekker zijn als er meer opties waren. Daar zijn wij mee bezig, uiteraard, maar dat is niet eenvoudig. We zijn bij Feyenoord echt niet bang om de budgetten iets op te rekken. Om een beetje ondernemend dingen te doen. Maar er zitten grenzen aan. Het liefst hadden we de spelers al gehaald. Maar kies je voor een snelle oplossing, dan zit je soms nog lang aan een speler vast die eigenlijk niet helemaal aan de wensen voldoet. Halen om het halen, dat zal niet gebeuren", belooft Te Kloese.