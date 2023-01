Van der Gijp spuwt vuur: ‘Als ik Ajax was, zou ik als de brandweer gaan bellen’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 07:06 • Tom Rofekamp

René van der Gijp is niet te spreken over het huidige aankoopbeleid bij Ajax. De analist ziet veel van de Amsterdamse zomeraanwinsten steevast door het ijs zakken, en vindt dat er dan ook te veel met miljoenen is gesmeten afgelopen transferwindow. Met name Calvin Bassey moet het ontgelden. "Als ik Ajax was zou ik als de brandweer gaan bellen en zeggen: 'Voor 12,5 miljoen mag je hem hebben'", spuwt Van der Gijp bij Vandaag Inside.

De sportieve crisis bij Ajax komt ter sprake in het programma, waarbij Van der Gijp al snel een brug slaat naar het transferbeleid. "Tsjongejonge, wat zullen ze daar ontevreden zijn. Twee jaar geleden dachten wij: dat wordt het Bayern München van Nederland. Ze waren totaal onaantastbaar. Zo zie je maar dat je het met een beetje wanbeleid het gewoon in een jaar tijd naar de klote kan helpen. Wat een geld voor die gasten, man. Niet normaal! Je moet echt voor je jeugd kiezen, of je moet de standaard zo hoog leggen...", begint de oud-aanvaller.

Die richt zich in het speciaal tot Calvin Bassey, voor wie afgelopen zomer 23 miljoen euro werd betaald aan Rangers. "Als ik Ajax was zou ik als de brandweer gaan bellen naar clubs die toen nog geïnteresseerder waren in hem en zeggen: 'Voor 12,5 miljoen mag je hem hebben'. En voor 10 ook." Johan Derksen voegt zich bij zijn tafelgenoot. "Dat is ook het enige wat ik niet snap aan Schreuders opstelling, hoor. Als je die jongen van AZ (Owen Wijndal, red.) erachter hebt. Ik wil niet zeggen dat dat de beste back van Europa is, maar ik vind dat een hele behoorlijke linksback."

Van der Gijp trekt het probleem breder. "Maar Johan", zegt hij, "die keeper is ook geen toppertje. En die rechtsback is ook niks (Gerónimo Rulli en Jorge Sánchez, red.). Ik had werkelijk gedacht dat Ajax de komende tien jaar heer en meester zou zijn met die bankrekening." Ajax liet in Eredivisie-verband al vijf wedstrijden op rij punten liggen en zag daarom Feyenoord de leiding grijpen in de competitie. Komende zondag in De Klassieker heeft de selectie van Schreuder de kans om het gat met de Rotterdammers tot twee punten te dichten.