Waar kan Ihattaren nog terecht? Na PSV volgt opnieuw afwijzing in Nederland

Maandag, 16 januari 2023 om 06:30 • Jeroen van Poppel

Mohamed Ihattaren kan bij geen enkele club in de Eredivisie terecht, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Juventus probeert een al dan niet tijdelijke bestemming te vinden voor de twintigjarige aanvallende middenvelder, maar Nederland lijkt het in ieder geval niet te worden. Vanuit het buitenland zou nog wel interesse zijn om Ihattaren te huren dan wel kopen.

Ajax huurde Ihattaren in het kalenderjaar 2022, maar die periode liep uit op een faliekante mislukking. De geboren Utrechter ligt bij Juventus vast tot medio 2025, een verbintenis die wijlen Mino Raiola voor hem versierde. La Vecchia Signora probeert Ihatarren deze maand elders onder te brengen, tijdelijk of definitief. Meerdere Nederlandse clubs werden benaderd, maar niemand hapte toe. Het buitenland lijkt daarmee de enige optie. Ihattaren neemt spoedig een besluit over zijn sportieve toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe Ihattaren Vanenburg als baksteen liet vallen: ‘Zat hij gewoon ergens anders’

Gerald Vanenburg vindt het ongelooflijk pijnlijk dat hij Mohamed Ihattaren niet uit het slop heeft kunnen trekken. Lees artikel

Ihattaren probeerde vorige maand een terugkeer te bewerkstelligen bij PSV. De jongeling solliciteerde openlijk bij de Eindhovenaren, die vanwege de eerdere ervaringen geen belangstelling toonden. Marcel Brands gaf onlangs te kennen een telefoontje te hebben ontvangen uit de entourage van Ihattaren. "Ik ken Mo al vanaf dat hij heel jong is en dan kwam ik hem op De Herdgang weleens tegen", zei de algemeen directeur van PSV op een supportersavond. "Je hebt iets met hem en ik vind het doodzonde, want het is een fantastische speler. Buiten het veld is er wel heel veel mis gegaan, maar ik ken niet alle details. Als je de helft moet geloven van wat je allemaal leest, dan is het veel."

Het bezoek van Gerald Vanenburg aan Rondo maandagavond zal het perspectief voor Ihattaren op een nieuwe club niet verbeteren. Vanenburg werd door Ajax aangesteld om het talent individueel op te trainen en wedstrijdfit te krijgen. "Je moet het zelf doen", zei Vanenburg onder meer. "Je zult het zelf moeten laten zien, op tijd moeten komen voor trainingen. Als ik hem bezig heb gezien, dan snapt hij dat gedeelte niet. Hij kwam niet altijd te laat, maar hij heeft te veel dingen eromheen die hij belangrijker vindt. 'Ik ben daar', en dan zit 'ie ergens anders. Het gaat om vertrouwen in elkaar hebben. Als je veel voor iemand doet dan verwacht je dat ook terug."