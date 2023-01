Dick Advocaat volgt Sneijder niet: ‘Dreigend en goed? Ik vind hem irritant'

Maandag, 16 januari 2023 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Wesley Sneijder en Andy van der Meijde vinden Noni Madueke op dit moment de meest dreigende speler van PSV. De analytici stellen bij Veronica Offside dat de Engelse vleugelspits moeilijk te vervangen is, al is Dick Advocaat minder lyrisch. “Ik vond hem irritant tegen Fortuna Sittard. Voor 45 miljoen euro zou ik hem zeker wegdoen”, aldus de trainer van ADO Den Haag.

“Ik heb die wedstrijd tegen Fortuna gekeken, maar het is dus echt een groot gemis dat Gakpo weg is”, opent Sneijder. PSV speelde zondag met 2-2 gelijk tegen de Limburgers, mede doordat Madueke in de 79ste minuut bij een 1-2 voorsprong de bal niet aflegde op volledig vrijgelaten ploeggenoten. Uiteindelijk zorgde Burak Yilmaz diep in blessuretijd uit een strafschop voor de gelijkmaker. Sneijder: “Als Madueke dan ook nog eens weg zou gaan, dan wordt het helemaal lastig. Hij is wel de meeste dreigende speler op dit moment. Hij wilde te veel, maar alle dreiging kwam bij hem vandaan."

“Er zullen toch wel betere spelers zijn dan Madueke?”, haakt Advocaat in. “Voor 45 miljoen zou ik hem zeker wegdoen. Strik erom en laten gaan, ja hoor. Het is een goede speler, maar ik vond hem tegen Fortuna echt irritant. Hij wilde te veel.” PSV hoopte voor te sorteren op een vertrek van Madueke en toonde interesse in Viktor Tsygankov, maar de Oekraïener lijkt de voorkeur te geven aan een vertrek naar Girona. “Ze zullen nog wel meer spelers op de scoutinglijst hebben staan”, concludeert Advocaat.

Van der Meijde is, net als Sneijder, minder kritisch op de buitenspeler van PSV. “Hadden jullie het gezien? Madueke legde twee ballen klaar voor Simons. Twee vanaf zes meter! Hij was wel echt gevaarlijk. Op een gegeven moment wordt er dan gezegd dat hij te egoïstisch was, maar als er drie ballen worden voorgegeven en daar gebeurt niets mee, dan zou ik de volgende keer ook denken: ik probeer het zelf wel een keer. Voordat hij het zelf probeerde had hij al wel drie ballen panklaar neergelegd”, besluit de analist.