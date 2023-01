Advocaat ziet potentiële topcoach in Sneijder: ‘Hij zou het daar geweldig doen'

Maandag, 16 januari 2023 om 22:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

Dick Advocaat ziet in Wesley Sneijder een ideale manager voor een Engelse club, zo laat hij maandagavond weten bij Veronica Offside. Tijdens het praatprogramma vertelt Sneijder over zijn plannen om een trainersdiploma te kunnen krijgen en hij onthult het gesprek aan te gaan met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om te kijken of er een traject op maat te volgen is. De trainer van ADO Den Haag hoopt dat het traject gemaakt kan worden, omdat hij in Sneijder een potentieel goede manager ziet.

“Of ik een coach in Wesley zie? Ja, helemaal”, reageert Advocaat desgevraagd. “We hadden het er vóór de uitzending nog over. Ik denk echt dat hij een goede manager zou zijn. In Engeland zou hij het echt geweldig kunnen doen. Daar kan je je staf meenemen en Wesley weet echt wel wat zijn kwaliteiten zijn. De hele wereld kent hem, hij spreekt zijn talen, híj kent de wereld én hij is recordinternational van Oranje. Dat is nogal wat. Ik geloof er heilig in dat hij het goed zou kunnen doen in Engeland, ook omdat hij echt een uitgesproken mening heeft. Het is, in de goede zin van het woord, ook een spel met mensen. Daar is hij goed in.”

Sneijder sluit zich aan bij Advocaat en ziet zichzelf vooral als manager. “Het is ook het leukst om te doen: een hele groep tevreden houden. Je weet dat je er slechts elf kan opstellen, maar je hebt met 23, 24 spelers te maken. Dat is het spel waar Dick op doelt. De één anders aanpakken dan de ander: dat is het spel dat je moet spelen. Mijn voorkeur gaat op dit moment ook meer uit naar het managen.” De oud-middenvelder hoopte eerder via de trainersopleiding van de KNVB aan een diploma te komen, maar vanwege het gebrek van maatwerk bij de bond is Sneijder dat traject gestopt, zo maakte hij bekend.

“Kijk, meerdere wegen leiden naar Rome. Het is duidelijk dat het bij de KNVB niet gaat lukken, dus dan ga ik het elders proberen. Over anderhalve week zit ik bij de UEFA in Genève om te praten met Ceferin. Ik heb een afspraak met hem om het weer in gang te zetten. Wij gaan zien of hij via een ander land kan regelen dat ik een trainersdiploma krijg. Ik hoop het wel. Het is ook niet zo dat ik niet wil leren, want dat heb ik weleens gelezen. Ik wil meer begeleiding in het managen van spelers. Ik heb aan de KNVB gevraagd of ik meer veldtrainingen mag bijwonen. Ik heb gezegd dat ik wil meelopen bij een van de toptrainers in Nederland. Dan kan ik daar alles zien, maar dat kon de KNVB niet bieden. Toen dacht ik: dan stop ik ermee."

Sneijder erkent ook al met Nigel de Jong, de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB, te hebben gesproken over de mogelijkheden om een aangepast traject te krijgen richting een trainersdiploma. "Ik heb mijn hele leven met Nigel gespeeld. Natuurlijk heb ik hem daarover gesproken. Dat gaat hij wel meenemen", aldus Sneijder, die nog niet weet of De Jong in dit stadium al grote wijzigingen kan doorvoeren binnen het beleid van de KNVB. Als het aan Advocaat ligt komt Sneijder bij ADO Den Haag meekijken. "Het zou een grote eer zijn voor ADO."