Aad de Mos adviseert PSV wijziging in opstelling: ‘Want hij is niet goed genoeg’

Maandag, 16 januari 2023 om 20:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:44

Aad de Mos is zeer kritisch op PSV en vindt dat de Eindhovenaren vooral op tactisch vlak tekortschieten. Volgens de oud-trainer is het tactisch concept van PSV niet afgestemd op het ‘hoogste niveau’. “Ploegen kunnen tegen PSV altijd resultaat halen”, zo zei hij in gesprek met journalist Rik Elfrink. Verder vindt De Mos dat er door PSV’ers te veel naar Amsterdam wordt gekeken.

PSV had dit weekend kunnen profiteren van het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen FC Twente en over de Amsterdammers heen kunnen klimmen op de ranglijst. Door een late penalty van Burak Yilmaz leed PSV echter puntenverlies in Sittard en werd het 2-2. “Ook nu zie je weer dat ze geen controle over een wedstrijd kunnen houden. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit voorin. Er worden fouten gemaakt bij die 2-2, maar voor de rust had je er al twee, drie in moeten prikken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mos is kritisch op de Eindhovense ploeg. “Het hele seizoen is het tactisch niet op orde. Ik heb dit seizoen één wedstrijd van PSV gezien waarvan ik ervan overtuigd was dat ze die gingen winnen. Dat was thuis tegen Feyenoord, toen klopte alles van A tot Z.” De manier waarop de 2-2 tot stand kwam, diep in blessuretijd, was daar volgens De Mos een voorbeeld van. Daarmee doelt hij op de enorme ruimte die PSV achterin weggaf en waarbij allebei de backs van de ploeg van Ruud van Nistelrooij naar voren waren gestoomd.

Hoe de problemen in Eindhoven opgelost moeten worden weet De Mos wel. “El Ghazi is nog niet goed genoeg. Xavi Simons moet naar links en Joey Veerman op tien. Luuk de Jong mag ook wat meer gas gaan geven. Ik mis het fanatisme bij hem, zoals hij dat had in zijn vorige periode in Eindhoven”, aldus de Mos. Voorts wil hij ook nog wat meegeven aan de PSV-fans en de media. “Niet naar Ajax te kijken, alsjeblieft.”