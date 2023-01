Daley Blind botste op 20 januari 2021 hard met Ten Hag: ‘Een groot probleem’

Maandag, 16 januari 2023 om 20:11

Daley Blind heeft ook onder Erik ten Hag stennis geschopt na een reservebeurt bij Ajax, zo weet Mike Verweij. Blind kan volgens de journalist van De Telegraaf niet omgaan met een plek op de bank, zo ondervond ook Alfred Schreuder het afgelopen halfjaar.

Schreuder volgde Ten Hag in de zomer op als trainer bij Ajax. Onder laatstgenoemde was Blind vrijwel structureel basisspeler, maar exact twee jaar geleden zat de 99-voudig Oranje-international plots op de bank tegen AZ. Nicolás Tagliafico, afgelopen zomer verkocht aan Olympique Lyon, kreeg toen de voorkeur. "Toen heeft Blind heel grote problemen gehad met Erik ten Hag", meldt Verweij in de podcast Kick-off. Ajax won die wedstrijd overigens met 0-1 dankzij een treffer van Zakaria Labyad.

De reserverol van Blind was destijds van korte duur: vanaf de wedstrijd daarna stond de linksback 'gewoon' weer in de basis onder Ten Hag. Met die status begon Blind ook aan het huidige seizoen onder Schreuder, maar gaandeweg kwam de routinier op de bank terecht. De bom barstte volgens Verweij begin november in de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Rangers (1-3 winst).

Het was de eerste keer dit seizoen dat Blind reserve was. Owen Wijndal, zijn vervanger, viel in de eerste helft geblesseerd uit. "Blind liep toen warm", memoreert Verweij. "Daar is iets gebeurd voor de dug-out. Er was een heel kort gesprek met Schreuder en toen ging hij weer zitten. Ik denk dat Schreuder heeft geroepen: 'Iets enthousiaster mag wel', of 'een beetje normaal warmlopen is toch niet te veel gevraagd?' Er gebeurde iets. Toen viel opeens Devyne Rensch in. Vanaf dat moment is het fout gegaan." Na het WK werd bekend dat het contract van Blind bij Ajax ontbonden zou worden. Daarna tekende hij verrassend bij Bayern München.

Sinds het vertrek van Blind ziet het opbouwspel van Ajax er bepaald niet soepel uit, constateert Valentijn Driessen. "Er wordt geopperd om Edson Álvarez centraal achterin te zetten", weet Driessen. "Maar Álvarez heeft hetzelfde probleem als de backs Jorge Sánchez en Calvin Bassey: die kunnen niet voetballen. Dan komt de bal niet verder. Je moet ook opbouwen en dat kunnen zij gewoon niet. Dan komt alles aan op Jurriën Timber. Dat maakt het heel makkelijk om Ajax uit te schakelen."