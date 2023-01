‘Al-Nassr meldt zich met halfjaarsalaris van liefst vier miljoen euro bij PSG’

In de zoektocht naar een nieuwe keeper is Al-Nassr uitgekomen bij Keylor Navas van Paris Saint-Germain, zo meldt Marca maandagavond. De Saudische club is vanwege een ernstige elleboogblessure van eerste doelman David Ospina naarstig op zoek naar een nieuwe doelverdediger. Al-Nassr zou de Costa Ricaan per direct van de Parijzenaars willen overnemen en de club is naar verluidt bereid een salaris van vier miljoen euro te bieden voor het restant van het seizoen, dat eind mei afloopt.

Afgelopen zaterdag speelde de club van Cristiano Ronaldo uit tegen Al-Shabab (0-0) en in de blessuretijd ging het vreselijk mis voor de Colombiaan Ospina. De doelman hield zeer heldhaftig een kopbal tegen, maar kwam in botsing met een aanvaller en kwam uiterst ongelukkig op de grond terecht. Hij raakte geblesseerd aan zijn elleboog en moest met een ambulance van het veld af. Hoe lang hij buitenspel staat is niet zeker.

Volgens Marca is Al-Nassr meteen in actie gekomen om een nieuwe keeper aan te trekken en is er contact opgenomen met PSG. Toevalligerwijs brengen de Fransen deze week een bezoek aan de Golfstaat en spelen zij op 19 januari een wedstrijd tegen een combinatieteam van Al-Nassr en Al-Hilal in het King Fahd International Stadium in Riyad. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit het eerste optreden van Cristiano Ronaldo voor zijn nieuwe club. Hij treft dan aartsrivaal Lionel Messi.

Navas kan in Parijs op weinig tot geen speelminuten rekenen. Onder trainer Christophe Galtier mocht hij dit seizoen pas één keer opdraven. In het Coupe de France-duel tegen LB Châteauroux (1-3 winst), speelde hij de hele wedstrijd. Gianluigi Donnarumma is in Parijs de onbetwiste nummer één onder de lat. Navas ligt nog tot en met medio 2024 vast in de Franse hoofdstad en kwam tot op heden 107 keer uit voor PSG.