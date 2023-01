Serdar Gözübüyük mag zich opmaken voor zijn tweede Klassieker

Maandag, 16 januari 2023 om 18:54 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:01

De Klassieker van aanstaande zondag wordt gefloten door Serdar Gözübüyük, dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat de 37-jarige leidsman de beladen wedstrijd tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax mag fluiten. De Amsterdammers bezetten de derde plek in de Eredivisie en gaan in Rotterdam op bezoek bij de koploper van de Eredivisie met een achterstand van vijf punten.

Van de laatste vier edities van De Klassieker was Danny Makkelie drie keer de dienstdoende arbiter. Eenmaal stond de affiche onder leiding van Dennis Higler. Voor Gözübüyük is het de tweede keer dat hij het duel fluit. In het seizoen 2019/20 leidde hij het Eredivisie-duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won dat treffen toen met 4-0, dankzij doelpunten van Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek.

Nu mag Gözübüyük het beladen duel in De Kuip dus wederom tot een goed einde brengen. De Haarlemmer zal worden bijgestaan door assistenten Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official en Pol van Boekel fungeert als VAR en Charles Schaap als AVAR. De laatste overwinning die Feyenoord thuis op Ajax boekte was in het seizoen 2018/19. Het werd toen 6-2, mede dankzij twee goals van Robin van Persie.

Ook voor de andere clubs in de top vijf zijn de scheidsrechters bekend. Nummer twee AZ ontvangt zondag om 16.45 uur Fortuna Sittard. Dennis Higler is daar de scheidsrechter. PSV krijgt zaterdag vanaf 20.00 uur Vitesse op bezoek en dit duel staat onder leiding van Pol van Boekel. Nummer vijf FC Twente speelt zondag vanaf 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht met arbiter Martin van den Kerkhof als dienstdoende arbiter.