‘Maurits Hendriks maakt zich in wereldrecordtempo onmogelijk bij Ajax’

Maandag, 16 januari 2023 om 18:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:37

Maurits Hendriks maakt niet op iedereen binnen Ajax een even goede indruk. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Dat heeft vooral met de persoonlijkheid van de Chief Sports Officer van de Amsterdammers te maken. “Het kantoorpersoneel is niet zo heel erg blij met hem”, weet Verweij

Het rommelt flink in Amsterdam en vooral op bestuurlijk niveau is er sinds het vertrek van Marc Overmars de nodige rumoer. Sinds kort is Hendriks in dienst bij de Amsterdammers als Chief Sports Officer. Een functie die vooral dient om algemeen directeur Edwin van der Sar te ondersteunen. “Hendriks heeft heel veel illustere voorgangers gehad die zich mateloos impopulair hebben gemaakt in de Johan Cruijff ArenA en op De Toekomst, maar hij probeert nu wel een wereldrecord te vestigen”, zo zei Verweij in de podcast.

“Hij is een enorm strebertje, maar laat ik me inhouden. We komen er later op terug”, aldus Verweij, die dus geen voorbeelden geeft over Hendriks. Ook rondom trainer Alfred Schreuder is het onrustig. Ajax wist ook het afgelopen weekend niet te winnen. Thuis tegen FC Twente werd het 0-0 en de Amsterdammers zijn zodoende al vijf competitiewedstrijden zonder overwinning.

Schreuder blijft in ieder geval tot aan de Klassieker tegen Feyenoord aan en is volgens Valentijn Driessen het vertrouwen van de spelers niet volledig kwijt. “Met tien man tegen FC Twente gaf iedereen honderd procent of meer", zegt Driessen. "Wat dat betreft kun je niet zeggen dat de chemie is uitgewerkt. Die geluiden hebben mij ook nog niet echt bereikt.” Verweij beaamt dat. “Het is inderdaad niet zo dat de spelers de wedstrijd tegen FC Twente hebben laten lopen. Dat had wel makkelijk gekund met tien man, maar volgens mij deden ze nog wel alles voor de trainer.” Aanstaande zondag staat De Klassieker op het programma. Koploper Feyenoord ontvangt Ajax in de eigen Kuip.