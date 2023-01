Ben Yedder neemt sportieve revanche met hattrick binnen veertien minuten

Maandag, 16 januari 2023 om 20:29 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:34

Met een hattrick binnen veertien minuten heeft Wissam Ben Yedder afgelopen weekend zijn voeten laten spreken. De spits van AS Monaco was in de met 7-1 gewonnen Ligue 1-wedstrijd tegen AC Ajaccio de grote man. Hij nam zodoende de ultieme revanche voor de reserverol waarmee hij de laatste tijd genoegen moest nemen en plaatste zichzelf met de drieklapper tevens in een illuster rijtje.

Met een treffer in de 21ste, 28ste en 35ste minuut komt zijn totaal voor de Monegasken op 89 doelpunten in 149 duels. Daarmee neemt hij de derde plek in op de lijst van meest trefzekere spelers in de historie van Monaco en laat hij spelers als Radamel Falcao (83) en Victor Ikpeba (77) achter zich. Na de veegpartij tegen Ajaccio deelde de aanvaller trots een foto op zijn Instagram-account met de tekst: “Mijn tuin, mijn team, mijn broers, mijn koninkrijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen staat de teller voor Ben Yedder in de Ligue 1 al op elf doelpunten, slechts twee minder dan topscorer Kylian Mbappé. Ondanks zijn treffers kreeg Ben Yedder geen plekje in Didier Deschamps’ WK-selectie voor het eindtoernooi in Qatar en in de laatste drie duels van Monaco kwam hij slechts maximaal 45 minuten in actie. Concurrent Breel Embolo, die met tien doelpunten tot nu toe ook bezig is aan sterk seizoen, kreeg de voorkeur van trainer Philippe Clement.

De Zwitserse spits moest tegen Ajaccio op de bank beginnen, maar toonde aan nog steeds vlijmscherp te zijn. Hij viel in de 61ste minuut in en maakte twee minuten later zijn eerste doelpunt en Monaco’s zesde. Een minuut voor tijd bepaalde hij de eindstand op 7-1. Ben Yedder moest na 71 minuten naar de kant en werd vervangen door Myron Boadu. De 7-1 zege was overigens niet de grootste winst ooit voor de Monegasken. Op 18 januari 1986 won de club namelijk met liefst 9-0 van Girondins de Bordeaux.