Voormalig supertalent verlaat Ajax door achterdeur en tekent in Noorwegen

Maandag, 16 januari 2023 om 16:59 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:59

Ajax laat het voormalige Deense supertalent Jeppe Kjaer naar het Noorse FK Bodø/Glimt vertrekken. Dit meldt de Noorse nieuwswebsite Nettavisen. De achttienjarige aanvaller was pas sinds september 2020 in dienst bij de Amsterdammers, maar wist tot nu toe niet te overtuigen.

Het contract van Kjaer liep in Amsterdam nog tot eind juni van dit jaar. Zowel Ajax als de speler zelf hebben nu groen licht gegeven voor een vertrek, zodat de aanvaller zijn carrière in Noorwegen kan vervolgen. Kjaer zou vorige week al een bezoek hebben gebracht aan Bodø/Glimt en te horen hebben gekregen wat de club met hem van plan is. Daar was hij van onder de indruk.

De Deense aanvaller zou inmiddels weer in Noorwegen zijn om de transfer af te ronden en kan spoedig een medische keuring ondergaan. In september 2020 maakte Kjaer nog de overstap van het Deense AC Horsens naar Amsterdam. In zijn thuisland werd de vleugelaanvaller gezien als een van de grootste talenten van het land. Op zijn zestiende verjaardag, op 1 maart 2020, maakte hij voor AC Horsens zijn debuut in de Deense Superligaen. Het maakte hem toentertijd de jongste debutant ooit op het hoogste niveau. Inmiddels is hij dat record kwijtgeraakt aan Roony Bardghji.

Bij Ajax liep het niet zoals gewenst. In de jeugdteams van de Amsterdammers kwam hij tot slechts 28 wedstrijden en scoorde hij maar vier keer. Ook bij Jong Ajax kon Kjaer zijn draai niet vinden en mocht hij slechts twee keer invallen in de Keuken Kampioen Divisie, met in totaal vier speelminuten als gevolg. Bodø/Glimt komt in februari weer in actie in de play-offs van de Conference League. De Noren nemen het dan op tegen het Poolse Lech Poznan.