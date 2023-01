Geplaagd Groningen heeft beet en pikt middenvelder uit de Serie A op

Maandag, 16 januari 2023 om 16:24 • Guy Habets • Laatste update: 17:29

Aimar Sher gaat voor anderhalf jaar op huurbasis voor FC Groningen spelen. Dat meldt het Zweedse Expressen. De middenvelder van Spezia Calcio is al in Nederland om zijn transfer af te ronden en kan na dit seizoen definitief worden overgenomen door Groningen. De 20-jarige Zweed kwam dit seizoen tot slechts één optreden voor i Aquilotti.

Sher kwam in augustus 2021 voor 1,2 miljoen euro over van het Zweedse Hammarby. In Italië kwam hij niet verder dan drie duels voor Spezia. Speler en zaakwaarnemer zijn al gezien in de Euroborg tijdens de 3-0 verloren wedstrijd van Groningen tegen Feyenoord. Als de medische keuring geen problemen veroorzaakt, zal Sher zich binnen een week speler van de plaatselijke FC mogen noemen.

Groningen bevindt zich op een benauwde vijftiende plaats in de Eredivisie, één punt boven de degradatiestreep. Sher zal niet de enige Zweed in de ploeg van Dennis van der Ree zijn. Paulos Abraham, Yahya Kalley, Dalehi Irandust en Ramon-Pascal Lundqvist maken onderdeel uit van de selectie. Groningen gaat het komende zondag in het Abe Lenstra Stadion om 12:15 uur opnemen in de Derby tegen SC Heerenveen. Sher kan dan mogelijk zijn debuut maken voor De Trots van het Noorden.

De komst van Sher moet de supporters van Groningen in ieder geval voorlopig tevreden houden. De kritiek op technisch directeur Mark-Jan Fledderus neemt met de dag toe en aankopen zijn volgens de achterban hard nodig. De wijze waarop Fledderus de huidige selectie samenstelde en omging met trainers als Danny Buijs en Frank Wormuth kan niet op veel goedkeuring rekenen bij de fans.