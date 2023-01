Van Nistelrooij is kop van Jut bij PSV: ‘Hij is te vroeg hoofdtrainer geworden’

Maandag, 16 januari 2023 om 16:02 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:05

Ruud van Nistelrooij is te vroeg hoofdtrainer van PSV geworden. Dat is de conclusie van René van de Kerkhof na het 2-2 gelijkspel op bezoek bij Fortuna Sittard. Ook de tweede competitiewedstrijd van 2023 werd voor de Eindhovenaren ‘een blamage’, zo zei de oud-aanvaller in De Willy & René PSV-podcast van Omroep Brabant.

PSV had dit weekend kunnen profiteren van het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen FC Twente en over de Amsterdammers heen kunnen klimmen op de ranglijst. Door een late penalty van Burak Yilmaz leed PSV echter puntenverlies in Sittard. "Die wedstrijd moet je gewoon uitspelen en je moet niet met zijn allen op jacht gaan naar de 3-1. Eigenlijk moeten er spelers opstaan die dat snappen, maar dat gebeurt niet. En vanaf de bank komt dat signaal ook niet", aldus Van de Kerkhof. Ondanks dat het gelijkspel vrij ongelukkig was, kreeg de technische staf van de Eindhovenaren er vooral van langs van Van de Kerkhof.

Omdat zijn tweelingbroer Willy nog herstelt van een ooroperatie, nam René de honneurs in de podcast in zijn eentje waar. Hij stoorde zich aan de vele gemiste kansen, de vormcrisis van belangrijke spelers en ook aan trainer Van Nistelrooij. Volgens Van de Kerkhof was het beter geweest als de oud-topspits eerst nog wat langer een functie als assistent had bekleed, in plaats van afgelopen zomer meteen aan het hoofdtrainerschap te beginnen.

“Hij (Van Nistelrooij, red.) heeft zelf bij de clubleiding aangegeven dat het nog te vroeg was om hoofdtrainer te worden, maar daar hebben ze niet naar geluisterd. Eigenlijk is het dus zijn schuld niet. Van Nistelrooij had beter één of twee jaar assistent moeten zijn. In plaats daarvan zetten ze Fred Rutten naast hem neer. Daar was ik vroeger al niet kapot van en nu nog steeds niet", aldus de voormalig rechtsbuiten. Volgens hem was het geklungel in de slotfase een teken dat Van Nistelrooij nog veel moet leren als coach. "Aan de kwaliteiten van de selectie ligt het niet. Ik blijf er ook bij dat er geen vervanger voor Gakpo hoeft te worden gekocht. Maar Ruud moet wel Simons op links zetten en dan moet het gaan lopen."

Feyenoord is momenteel koploper in de Eredivisie, met vier punten voorsprong op AZ en vijf op Ajax en PSV. Van de Kerkhof ziet echter in FC Twente een echte outsider voor de titel. "Let op FC Twente. Dat is een leuk team. Als die kampioen worden, ben ik net zo blij als wanneer PSV het wordt." Het Twente van Ron Jans staat slechts één punt achter op Ajax en PSV. De Tukkers hadden het afgelopen weekend het beste van het spel in Amsterdam, maar pakten slechts een punt. Eerder dit seizoen wonnen zij op eigen veld met 2-1 van PSV.