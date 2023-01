Unibet: een odd van 3.05 voor de eerste goal van Gakpo bij Liverpool!

Dinsdag, 17 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Liverpool maakt een behoorlijk teleurstellend seizoen door in de Premier League. De FA Cup zou nog voor wat vreugde kunnen zorgen bij the Reds. Dinsdagavond staat de replay in de derde ronde tegen Wolverhampton Wanderers voor de deur. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de bekerontmoeting op Molineux.

Manager Jürgen Klopp zal zaterdag wel geschrokken zijn van zijn elftal. Liverpool had namelijk niets in te brengen tegen Brighton & Hove Albion, dat veel indruk maakte en dikverdiend met 3-0 wist te winnen. Liverpool is hierdoor afgezakt naar de teleurstellende negende plaats in de Premier League. Over de titel wordt sowieso niet meer gesproken op Anfield en zelfs plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen lijkt een utopie te zijn.

Zie jij Liverpool verder komen in de FA Cup? Een uitzege is te spelen tegen een quotering van 2.00!

Bij Wolverhampton ligt de focus voornamelijk op lijfsbehoud in de Premier League. De nieuwe manager Julen Lopetegui zal in dat kader blij zijn met de 1-0 overwinning op West Ham United van afgelopen weekeinde. The Wolves zijn hierdoor opgeklommen naar de zestiende plaats, twee punten boven de degradatiestreep. Tussendoor komt Liverpool dinsdag op bezoek en winst op de gevallen grootmacht kan Wolverhampton een enorme boost geven in de strijd tegen degradatie uit de hoogste Engelse klasse.

Denk jij dat Wolves kan stunten tegen Liverpool? De quotering hiervoor staat op 3.75!

Cody Gakpo is dus niet bepaald in een soepel draaiend elftal terechtgekomen. Zijn debuut tegen Wolverhampton eindigde in een 2-2 gelijkspel en een week later was er dus de kansloze nederlaag in Brighton. Desondanks zal de voormalig PSV'er zich graag willen laten zien aan Klopp en dinsdagavond is de ideale gelegenheid om zijn eerste doelpunt voor Liverpool te laten noteren. Het bekerduel begint dinsdagavond om 20.45 uur Nederlandse tijd.

Zie jij Cody Gakpo scoren voor Liverpool? Dat is te spelen tegen een quotering van 3.05!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+