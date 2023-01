Miljoenen voor Mudryk worden meteen overgemaakt aan Oekraïens leger

Maandag, 16 januari 2023 om 14:43 • Guy Habets

Mykhaylo Mudryk is sinds zondag officieel speler van Chelsea. De buitenspeler vertrok voor honderd miljoen euro van Shakhtar Donetsk naar Stamford Bridge. Een deel van die transfersom wordt nu door Shakhtar aan Oekraïense soldaten gedoneerd, zo bevestigt voorzitter Rinat Akhmetov op de officiële kanalen van de club uit Donetsk.

Dankzij de transfer van Mudryk kan Akhmetov 25 miljoen dollar schenken aan het Oekraïense leger. Project Hart van Azovstal staat in het teken van soldaten die strijden of hebben gestreden rondom de stad Marioepol en hun families. “De moed die zij hebben getoond, is ongeëvenaard in de moderne geschiedenis. Dankzij hun offers in de eerste maanden van de oorlog, voelen wij nu dat de overwinning dichtbij is.”

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.



The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ??https://t.co/H9Cml1bBRx — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 16, 2023

De voorzitter van Shakhtar is ambitieus en wil met de club een Europese titel pakken. Dat doel is echter moeilijk te bereiken door de oorlog in Oekraïne “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we die zullen winnen. En we zullen een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Chelsea in de Donbass Arena in een Oekraïens Donetsk. We moeten er alles aan doen om deze dag dichterbij te brengen.”

De nieuwe vleugelaanvaller van Chelsea kwam tijdens zijn presentatie op Stamford Bridge uit respect voor zijn land met de Oekraïense vlag het veld op. The Blues kennen een moeilijk seizoen in de Premier League, dat op de tiende plaats staat. Zaterdagmiddag om 13:30 uur staat de kraker met Liverpool op het programma, dat op het eigen Anfield speelt. Mudryk zou dan zijn debuut kunnen maken.