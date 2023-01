De Braziliaanse leugenaar die 10 (!) clubs versleet zonder één minuut te spelen

Maandag, 16 januari 2023 om 14:16 • Laatste update: 14:16

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: Carlos Kaiser, de Braziliaan die met kunst- en vliegwerk tien clubs versleet, zonder ook maar een minuut te hoeven spelen.