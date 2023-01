Engelse media tonen medelijden met Gakpo na PL-debuut in ‘oud’ Liverpool

Maandag, 16 januari 2023 om 13:32 • Wessel Antes • Laatste update: 13:41

Er is een hoop werk aan de winkel bij Liverpool, zo stellen de Engelse media na de dramatische nederlaag bij Brighton & Hove Albion (3-0) afgelopen zaterdag. The Reds staan momenteel op de negende plaats in de Premier League, maar over een ontslag van manager Jürgen Klopp wordt nog niet gespeculeerd. De lokale krant Liverpool Echo heeft medelijden met voormalig PSV'er Cody Gakpo en sluit daarmee aan bij de woorden van aanvoerder Jordan Henderson afgelopen weekend.

Sky Sports-verslaggever Jamie Carragher valt dit seizoen op dat Liverpool verdedigend een stuk zwakker is. “Ze verdedigen nu net zo slecht als de andere teams in de Premier League. Gelukkig hebben ze nog de beste keeper, anders stonden ze nog lager in de stand”, liet de voormalig verdediger van the Reds los via Twitter. In Brighton ontbrak Virgil van Dijk nog altijd vanwege een blessure.

Gakpo kende tegen Brighton een onzichtbaar debuut in de Premier League, maar hoeft het nog niet te ontgelden in de Engelse media. “Eigenlijk best vreemd dat Núñez pas wordt gemist en gewaardeerd als hij er niet bij is. Klopp moest daarom vertrouwen op de veelzijdige Gakpo, die slechts twee duels heeft gespeeld in zijn Anfield-carrière. Het was weer onmogelijk om geen medelijden te hebben met de Nederlander”, schrijft Liverpool Echo.

De woorden van de krant uit Liverpool sluiten aan bij die van Henderson, die zaterdagavond na de wedstrijd in gesprek ging met presentator Koen Weijland van Viaplay. “Om eerlijk te zijn heb ik een beetje medelijden met Gakpo. Hij komt in een team terecht dat waarschijnlijk weinig vertrouwen heeft, dus het moet heel moeilijk zijn voor hem. Hij heeft zich erg goed geïnstalleerd en heeft het goed gedaan in de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Hij is het enige positieve wat we uit deze wedstrijd mee kunnen nemen. Hopelijk kan hij ons een beetje van die energie geven die we nodig hebben.”

Liverpool is te ‘oud’ en toe aan vernieuwing

The Guardian is na de zeperd van zaterdag met name kritisch op de middenvelders in het elftal van Klopp. “Het middenveld is het hele seizoen niet in orde geweest en heeft niet de agressie, het atletisch vermogen en dynamiek geleverd om hoog druk te zetten. Het ritme van Klopp's heavy metal-voetbal is al maanden niet harmonieus. Henderson en Fabinho zagen eruit als oude mannen. Ze hebben alles gegeven in hun streven naar succes en dit seizoen lijkt het hen te hebben ingehaald. In die zin voelden hun wissels tegen Brighton symbolisch aan: een knipoog naar het einde van een tijdperk.”

De Daily Mail sluit zich daarbij aan. “De nederlaag tegen Brighton staat symbool voor het einde van een tijdperk: het systeem van Klopp is aan flarden gescheurd door Roberto De Zerbi. Het intimiderende middenveld van Liverpool bestaat niet meer.” Tijdens deze transferperiode werd Liverpool al gelinkt aan jongere middenvelders als Jude Bellingham, Teun Koopmeiners en Piotr Zielinski. Gakpo is tot dusver echter de enige inkomende transfer geweest op Anfield.