Oussama Tannane hoort forse strafeis, Ajax moet incompleet naar De Kuip

Maandag, 16 januari 2023 om 13:28 • Guy Habets • Laatste update: 13:33

Oussama Tannane heeft een schikkingsvoorstel gekregen van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat heeft de aanklager betaald voetbal van de KNVB laten weten. De technicus van NEC kreeg in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0) een rode kaart na een vermeende slaande beweging richting Kacper Kozlowski. Ook Devyne Rensch heeft zijn strafeis gehoord.

Tannane werd al na twintig minuten weggestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie, die concludeerde dat de NEC'er zijn tegenstander bij de keel greep en een slaande beweging maakte. De aanklager betaald voetbal neemt dat over en komt tot een fors schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing, waarvan een voorwaardelijk. Dat zou betekenen dat Tannane de duels met FC Emmen, Feyenoord en Sparta Rotterdam mist. NEC en Tannane hebben tot maandag 14.00 uur de tijd om akkoord te gaan of het voorstel af te wijzen.

Datzelfde geldt voor Rensch en Ajax. De verdediger van de Amsterdammers trok tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Twente Ricky van Wolfswinkel naar de grond en belemmerde daarmee een vrije doortocht voor de spits. De aanklager betaald voetbal wil Rensch voor één wedstrijd schorsen en dat zou betekenen dat hij De Klassieker van aankomende zondag tegen Feyenoord aan zich voorbij moet laten gaan. De negentienjarige stopper uit Lelystad raakte ook geblesseerd, dus het is de vraag of hij de wedstrijd in De Kuip überhaupt kan halen. De verwachting is dan ook dat Ajax akkoord gaat met het voorstel.

Een nederlaag in Rotterdam-Zuid zou de kampioenskansen van Ajax tot een minimum doen dalen. De achterstand van de ploeg van Alfred Schreuder op Feyenoord bedraagt nu vijf punten en zou dus acht punten kunnen worden. PSV speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen Vitesse, terwijl nummer twee AZ het in eigen huis opneemt tegen Fortuna Sittard. De Limburgers spelen dan waarschijnlijk zonder Dogan Erdogan. De aanklager wil hem twee wedstrijden zien brommen na zijn rode kaart tegen PSV (2-2).