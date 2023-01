Henk Fraser vertelt wat er echt is gebeurd tussen hem en Amin Younes

Maandag, 16 januari 2023 om 12:41 • Guy Habets • Laatste update: 12:59

Henk Fraser heeft zondagavond tijdens Studio Voetbal tekst en uitleg gegeven over het incident met Amin Younes, waarna hij ontslagen werd als trainer bij FC Utrecht. De Duitse aanvaller werd bij de keel gegrepen door Fraser na een meningsverschil tijdens de training en de oefenmeester heeft daar nog altijd veel spijt van.

Op 10 december 2022 keurde Urby Emanuelson, assistent-trainer van FC Utrecht, een doelpunt op de training goed. Een aantal spelers, waaronder Younes, was daar fel op tegen en de Duitser vroeg zich vervolgens hardop af of die beslissing genomen was door de Surinaamse afkomst van zowel Emanuelson als de doelpuntenmaker. Het is niet duidelijk of dat als grap bedoeld werd. "Ik vatte dat niet racistisch op", reageerde Fraser bij Studio Voetbal. "Die uitspraak was niet mij probleem, maar ik vond dat hij zich respectloos gedroeg naar degene die op dat moment de leiding had."

Toen Younes vervolgens ook een weerwoord had tegenover Fraser, escaleerde de zaak. "Ik vond dat het veel te lang doorging en dat het minachtend werd. Ik wilde Younes vervolgens van de training sturen, maar dat deed hij niet. Die film had ik in mijn hoofd niet afgespeeld. Zoiets kan je op een slechte dag triggeren. Daarna kwamen bepaalde dingen bij elkaar en toen heb ik hem beetgepakt. Dat is zeker gebeurd, ja. Feit is gewoon dat ik gereageerd heb op een manier die niet hoort, maar ik vind wel dat we doorslaan in sommige gevallen."

Fraser kan begrip opbrengen voor het besluit van de clubleiding van Utrecht om hem weg te sturen. Toch zit hem iets dwars. "Ik heb zelf echt de oud-Hollandse opvoeding gehad. Dat betekent dat je vanuit hiërarchie en respect denkt. Het zou vroeger nooit in je zijn opgekomen om de assistent op zo'n manier in twijfel te trekken. Het gaat ook om de manier waarop en de toon. En het gaat me ook om de omgang met autoriteit. Ouders, leraren, politie, trainers: die zijn allemaal geen autoriteit meer. Dertig jaar geleden was er van me verwacht dat ik iemand dan bij de oren pakte, tien jaar terug had ik alleen een reprimande gekregen, maar nu ligt het anders."