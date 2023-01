Dilemma laait weer op bij Feyenoord na ‘signaal richting Danilo’ van Giménez

Maandag, 16 januari 2023 om 12:30 • Wessel Antes • Laatste update: 13:42

Het is misschien wel de meest gestelde vraag omtrent Feyenoord dit seizoen: Santiago Giménez of Danilo in de punt van de aanval? Laatstgenoemde krijgt sinds de winterstop steevast de voorkeur van trainer Arne Slot, maar zag Giménez als invaller wél scoren in het duel met FC Groningen (0-3). RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel denkt dat het een belangrijk doelpunt was voor de Mexicaan en noemt het zelfs een ‘signaal richting Danilo’.

Hoewel de overwinning al ruimschoots binnen was, tekende Giménez in de Euroborg voor het derde doelpunt van Feyenoord. Een belangrijk moment voor het vertrouwen van de linkspoot, zo stelt Van Eersel in de Feyenoord-podcast van Rijnmond. “Je zag de reservespelers ook extra met hem meeleven, vooral de Spaanstalige jongens. Het was zijn derde in de Eredivisie en hij heeft zich in de Europa League ook al laten gelden.” De 21-jarige spits staat na zijn eerste 21 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zeven doelpunten en één assist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Eersel denkt dat Danilo de hete adem van Giménez alweer voelt. “Het is wel echt een signaal richting Danilo, die na de winterstop de concurrentiestrijd vooralsnog heeft gewonnen en steeds mocht starten. Voor de winterstop gebeurde het ook dat op een gegeven moment Giménez erin kwam. Het is lekker dat hij nu ook in 2023 al een keer heeft kunnen scoren.” Danilo staat na 23 wedstrijden in Rotterdamse dienst op elf doelpunten en twee assists. De Braziliaanse rechtspoot startte echter vaker dan Giménez als basisklant bij Feyenoord.

In Groningen kwam Danilo niet veel in het stuk voor, zo zag Van Eersel, die aanwezig was namens Rijnmond voor het radioverslag. “Ik vond hem wel weer keihard werken - het Bryan Linssen-argument - want hij heeft veel meters gemaakt. Constant achter de keeper aanlopen en door op de verdediging. Uiteindelijk betaalt zich dat ook uit: Groningen wordt vermoeid en levert daardoor heel snel de bal weer in. In die zin had hij zeker zijn waarde. Maar je kijkt altijd kritisch naar een spits, want hij staat er om goals te maken. Daarin hebben we hem niet gezien.” Aanstaande zondag kan Danilo in actie komen tegen zijn oude werkgever, wanneer koploper Feyenoord het in de Klassieker opneemt tegen aartsrivaal Ajax.