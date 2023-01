Ajax heeft niets om zich aan vast te houden richting De Klassieker

Maandag, 16 januari 2023 om 15:00 • Laatste update: 15:08

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit de zestiende speelronde in cijfers.

Feyenoord kroonde zich zondag dankzij een simpele zege bij FC Groningen (0-3) en puntenverlies van Ajax en PSV tot winnaar van het weekend. De Rotterdammers staan nu vier punten los van nummer twee AZ, hebben een nog grotere marge op de twee rivalen en gaan met een goed gevoel op weg naar De Klassieker van komende zondag. Hoe anders is het gevoel in Amsterdam. De aanhang schreeuwt al maanden om het ontslag van trainer Alfred Schreuder en de hoop op een goed resultaat in De Kuip is de laatste jaren nooit kleiner geweest dan nu. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan daadkracht in het spel van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax heeft niets om zich aan vast te houden

De cijfers van Opta wijzen uit dat het gelijkspel twee verloren punten waren voor Twente, in plaats van een gewonnen punt voor Schreuder en de zijnen. De club uit Enschede schoot 24 keer (!) tegen Ajax, iets dat de Amsterdammers pas twee keer was overkomen in de afgelopen twaalf jaar, en daarnaast kreeg Lars Unnerstall maar zes pogingen richting zijn doel te verwerken. De laatste keer dat Ajax zo weinig druk uitoefende, was zeven jaar geleden. Het feit dat Gerónimo Rulli de meeste balcontacten (71) en passes (vijftig) had van alle Ajacieden, is nog wel het schrijnendst.

De Klassieker kan de kampioensaspiraties van Feyenoord bevestigen

Na zestien wedstrijden in de Eredivisie staat Feyenoord op 37 punten. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2016/17, waarin de Stadionclub uiteindelijk met de schaal in handen stond, en dus mag er ook nu weer hardop gedroomd worden van het kampioenschap in Rotterdam-Zuid. De wedstrijd bij Groningen gaf daar ook alle reden toe, want er werden maar liefst 28 doelpogingen ondernomen door Feyenoord. Tien daarvan waren op doel en die hoge aantallen waren al een jaar niet meer gehaald door de manschappen van trainer Arne Slot. Winst op Ajax volgende week zou betekenen dat Feyenoord kampioenskandidaat nummer één wordt.

Xavi Simons na zijn goal in Sittard.

Wanneer gaat PSV doelpunten maken?

Gek werden ze ervan, de honderden fans van PSV in het goed gevulde uitvak in Sittard. Waarom kopt Luuk de Jong die bal er niet gewoon in? Hoe kan het dat Noni Madueke zijn ploeggenoot, die er toch veel beter voor staat, niet ziet? Is de keeper van de tegenstander echt zo goed, of ligt het aan ons? Tegen Fortuna was het een combinatie van beiden. Ivor Pandur keepte prima, maar twee keer scoren uit een Expected Goal-cijfer van 4,5 is simpelweg veel te weinig. Trainer Ruud van Nistelrooij zal blij zijn dat zijn team kansen bij elkaar speelt, want daar begint het voetbalspel nou eenmaal mee. Als de mogelijkheden ook nog afgemaakt worden, komt PSV er wel weer bovenop.

Uitgelicht: Pascal Jansen heeft het op de rit bij AZ

Toen de spelers van AZ na het laatste fluitsignaal van de uitwedstrijd bij sc Heerenveen de handen in de lucht staken, wisten ze nog niet dat ze de speelronde zouden afsluiten als nummer twee van de Eredivisie. 24 uur later is dat wel het geval, na het puntenverlies van Ajax, FC Twente en PSV. Grote architect achter het succes is Pascal Jansen en de cijfers zijn ook in zijn voordeel. Jansen coachte in het Abe Lenstra Stadion zijn 75e wedstrijd van AZ en won er 45. Dat percentage van zestig procent maakt hem de op één na beste trainer van AZ na 75 wedstrijden ooit, want Georg Kessler won 64 procent van zijn eerste 75 wedstrijden met de Alkmaarders. Die werd uiteindelijk ook kampioen.