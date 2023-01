‘Bekentenis: ik was het die Ten Hag in augustus betweterig de les las’

Maandag, 16 januari 2023 om 11:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:37

Hugo Borst is onder de indruk van wat Erik ten Hag in een kort tijdsbestek heeft neergezet bij Manchester United. Afgelopen weekend boekte de Nederlandse oefenmeester een knappe 2-1 zege op stadsrivaal Manchester City. Borst was in augustus nog sceptisch over de keuze van Ten Hag om naar the Red Devils te gaan. “Het moet pure zelfoverschatting zijn geweest. We zijn getuige van een koningsdrama, de domste move die een Nederlandse toptrainer ooit maakte.”

De voetbalcriticus hoopte dat er na Louis van Gaal niet nóg een Nederlandse trainer de fout zou maken om bij de recordkampioen, waar de laatste jaren veel trainers gesneuveld zijn, aan de slag te gaan. “Ik hoop echt dat Erik ten Hag de herfstvakantie haalt. De man heeft vakwerk afgeleverd bij Ajax door twee schitterende elftallen te boetseren en prijzen te winnen. Maar waarom had hij na Ajax zo’n haast? Waarom geen sabbatical? Waarom negeerde Ten Hag het dwingende advies (“NIET DOEN!!!”) van Louis van Gaal? Het moet pure zelfoverschatting zijn geweest. We zijn getuige van een koningsdrama, de domste move die een Nederlandse toptrainer ooit maakte”, zo schreef Borst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De columnist van het Algemeen Dagblad is inmiddels een stuk positiever over de ex-Ajax-trainer, die zelfs de grote Sir Alex Ferguson voorbij is als het gaat om overwinningen in de eerste twintig duels. “De herfstvakantie is gehaald, kerstmis is voorbij en Erik ten Hag zit er nog. En hoe. Heel stevig. Zaterdag werd de grote rivaal Manchester City verslagen, dat betekende de negende overwinning op rij. Geen manager bij deze ingewikkelde club voor hem boekte zo snel twintig zeges: Ten Hag verslaat daarmee Louis van Gaal én Alex Ferguson”, zo schrijft Borst.

Dat City zo moeilijk tot kansen kwam in de Manchester Derby, lag volgens Borst aan de vechtmachine die Ten Hag heeft gesmeed bij United. “De wijze waarop het elftal van Ten Hag Manchester City in toom hield was indrukwekkend. Bij BBC’s Match of the Day werden beelden getoond, waaruit bleek dat de onderlinge afstanden tussen de United-spelers meestal gelijk zijn als ze de bal niet hebben. Overal staan de voetballers gestaffeld, overal geven ze elkaar dekking. Er komt geen muisje doorheen.” The Citizens kwamen in de hele wedstrijd slechts tot één poging op doel.