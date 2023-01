PSV lijkt mis te grijpen: gedroomde vervanger Gakpo gespot op Spaanse tribune

Maandag, 16 januari 2023 om 11:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:04

Viktor Tsygankov lijkt in ieder geval niet de vervanger van Cody Gakpo te gaan worden bij PSV. De Oekraïner werd afgelopen weekend gespot op de tribune bij Girona - Sevilla en een transfer naar eerstgenoemde is volgens onder meer AS een kwestie van uren. PSV moet dus elders zoeken.

Tsygankov zag zaterdag hoe zijn beoogde nieuwe club Sevilla met een 2-1 nederlaag naar huis stuurde. Het plan van Girona is om de 25-jarige vleugelaanvaller vanaf juni te laten aansluiten, wanneer hij uit zijn contract loopt bij Dynamo Kiev. PSV had hetzelfde idee, maar dreigt nu achter het net te vissen. Volgens De Telegraaf waren er ook serieuze contacten gaande tussen Tsygankovs management en de Eindhovenaren.

Het transfercarrousel in het Philips Stadion draait sinds het vertrek van Gakpo op volle toeren. Ook Noni Madueke wordt hevig begeerd en Chelsea heeft zich inmiddels met een bod van dertig miljoen euro gemeld in de Lichtstad. Zeker omdat PSV voor geen van beiden nog een alternatief heeft gevonden, heeft het dat eerste bod van tafel geveegd. Het is onduidelijk of de Londenaren met een verbeterde versie gaan komen, daar Mykhaylo Mudryk afgelopen weekeinde al voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Shakhtar Donetsk.

PSV heeft het vertrek van Gakpo voorlopig opgevangen door Anwar El Ghazi door te schuiven naar de linksbuitenpositie. Naast Tsygankov doen ook de namen van Ola Brynhildsen (Molde FK), Keito Nakamura (LASK Linz) en David Datro Fofana (Chelsea) de ronde in Eindhoven. Algemeen directeur Marcel Brands verwees afgelopen dcember het gerucht dat ook Jesper Karlsson op de lijst zou staan naar de prullenbak .