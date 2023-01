PSV neemt risico en veegt openingsbod van Chelsea op Madueke van tafel

Maandag, 16 januari 2023 om 10:12 • Wessel Antes • Laatste update: 11:14

PSV heeft het eerste bod van Chelsea op Noni Madueke van tafel geveegd, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen vrijdag kwam journalist Rik Elfrink al met het nieuws dat the Blues zich hadden gemeld bij de clubleiding van PSV met een openingsbod van dertig miljoen euro, maar dat is voorlopig nog niet genoeg. Of de Londenaren nog met een nieuw bod gaan komen is onduidelijk. Afgelopen weekend nam Chelsea voor maar liefst honderd miljoen euro Mykhailo Mudryk over van Shakhtar Donetsk.

Alleen bij een ‘topbod’ is een transfer van Madueke naar Stamford Bridge een optie. Vrijdag gaf het Eindhovens Dagblad al aan dat PSV mikt op een transfersom van minimaal 45 miljoen euro voor de twintigjarige rechtsbuiten. Met het afwijzen van het openingsbod van de Londense club nemen de Eindhovenaren een risico. Met Mudryk trok Chelsea dit weekend namelijk al een dure buitenspeler aan, al speelt de Oekraïner het liefst vanaf de linkerflank. Het is dus alsnog niet uit te sluiten dat Madueke naar Chelsea vertrekt. In het Philips Stadion ligt de Engelsman nog vast tot medio 2025.

Afgelopen weekend kwam Madueke gewoon in actie voor PSV, tijdens de teleurstellende remise met Fortuna Sittard (2-2). Trainer Ruud van Nistelrooij verklaarde voor de wedstrijd bij ESPN waarom hij gewoon nog gebruik maakt van de linkspoot. “Zolang hij er is, zonder tegenbericht, is hij PSV-speler. Zolang hij beschikbaar is, fysiek en mentaal, speelt hij. Het was vooral veel observeren. Aan de houding. Zonder tegenbericht doe ik mijn werk. Zolang de kogel niet door de kerk is speelt hij.” Hoewel Madueke een belangrijke rol had bij de 1-2 van Ibrahim Sangaré, waren zijn teamgenoten na afloop kritisch op zijn spel.

Aanvoerder Luuk de Jong hekelde na afloop bij ESPN het egoïsme bij PSV, zonder daarbij de naam van Madueke te noemen. “We hebben het aan onszelf te wijten vandaag. In de eerste helft moeten we al drie of vier doelpunten maken en in de tweede helft hebben we momenten met een overtal voor de goal, die we gewoon niet goed uitspelen. Daarin moeten we veel betere keuzes maken met elkaar en die wedstrijd gewoon op slot gooien. We gaan toch te vaak voor eigen succes lijkt het en dat is gewoon heel kwalijk, want je moet die wedstrijd op slot gooien.” Hoogstwaarschijnlijk doelde De Jong daarmee op Madueke, die in de slotfase zelfzuchtig was en een gigantische kans op de 1-3 niet benutte.