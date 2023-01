Heerenveen is om en biedt bewezen Eredivisie-aanvaller fraaie stap omhoog

Maandag, 16 januari 2023 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:21

SC Heerenveen gaat Ché Nunnely een contractaanbieding doen. De 23-jarige vleugelaanvaller was afgelopen week op proef in Friesland en maakte dusdanig veel indruk dat technisch manager Ferry de Haan met hem om de tafel wil. Nunnely is transfervrij sinds zijn vertrek bij Willem II deze zomer, waar zijn avontuur als een nachtkaars uitging vanwege een zware blessure.

Begin mei sloeg het noodlot toe voor Nunnely. Hij kwam op de training in botsing met een ploeggenoot en kreeg na een MRI-scan te horen dat hem negen tot twaalf maanden revalidatietijd te wachten stond. Ruim zeven maanden later werd Nunnely echter alweer fit verklaard. Heerenveen gaf hem de kans en raakte overtuigd. In Friesland kan Nunnely na Pelle van Amersfoort de tweede winteraanwinst worden.

"Ché is fit en past in het profiel dat we zoeken", verklaart De Haan tegenover Voetbal International. "We gaan kijken of we er met hem uitkomen." Heerenveen kan aanvallend elan goed gebruiken, daar het na SC Cambuur (negen) en FC Emmen (dertien) de minst scorende ploeg is in de Eredivisie met zestien doelpunten. Nunnely was in 95 wedstrijden voor Willem II goed voor negentien treffers en elf assists. Daarmee was hij steevast een van de meest productieve spelers van de Tilburgers.

Nunnely werd opgeleid door Ajax, maar maakte nooit zijn officiële debuut in diens hoofdmacht. In 2019 maakte hij de overstap naar Willem II, waar hij uitgroeide tot gewaardeerde kracht. Nunnely speelde ook twaalf interlands voor Nederland Onder 20, maar werd nog nooit uitgenodigd voor Jong Oranje. Transfermarkt taxeert hem momenteel op een waarde van 700.000 euro. Nunnely zou niet de eerste speler zijn die in korte tijd overkomt van Willem II, daar Mats Köhlert en Sven van Beek beiden ook een recent verleden hebben bij de Tilburgers.