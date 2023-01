Driessen ziet ‘spookrijder’ falen en noemt twee dure misrekeningen van Ajax

Maandag, 16 januari 2023 om 09:29 • Wessel Antes • Laatste update: 09:31

Valentijn Driessen vindt dat Ajax Sven Botman en Perr Schuurs te makkelijk van de hand heeft gedaan, zo schrijft de journalist in zijn column in De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant is kritisch op vrijwel alle verdedigers van Ajax, maar met name Calvin Bassey moet het ontgelden. Driessen ziet Botman en Schuurs wekelijks uitblinken in Europese topcompetities en denkt dat de Amsterdamse club het duo momenteel goed had kunnen gebruiken.

Dat Gerónimo Rulli in zijn eerste twee wedstrijden als keeper van Ajax de nul heeft gehouden ligt volgens Driessen vooral aan de tegenstand die FC Twente (0-0) en FC Den Bosch (0-2) hebben geboden in aanvallend opzicht. Aan de bal is de Amsterdamse defensie ondermaats volgens de journalist. “Opbouwend geven de Ajax-verdedigers niet thuis en dat zullen Bassey en Sánchez ook nooit doen. De bal is hun grootste vijand op het veld.” Driessen houdt niet alleen trainer Alfred Schreuder verantwoordelijk. “Hij moet het doen zonder technisch directeur Marc Overmars en zag Onana, Blind, Martinez, Mazraoui, Tagliafico, Schuurs, Gravenberch, Antony en Haller vertrekken.”

Wel veroordeelt Driessen de vele wijzigingen die Schreuder achterin toepast. “Hij blijft goochelen met de bezetting achterin en zet spelers neer op voor hen vreemde posities. Iets waarmee hij natuurlijk bestaande automatismen vermoordt.” De rode kaart die Devyne Rensch tegen Twente kreeg is daarvan het gevolg volgens de journalist, die nog altijd geen fan is van ‘spookrijder’ Bassey. “De positie links centraal in de verdediging zou de Engelsman uit zijn lijden verlossen, of liever nog een plaats op de reservebank. Met Bassey keer op keer opzichtig de hand boven het hoofd te houden als overbetaalde aankoop maakt Schreuder zich niet geloofwaardiger.”

Jorge Sánchez is simpelweg niet van het niveau dat Ajax moet nastreven, zo concludeert Driessen. “Hoe Ajax ooit terecht is gekomen bij de Mexicaanse international Sánchez en dat daarvoor groen licht is gegeven, is een raadsel. De Amsterdamse standaard moet veel hoger liggen dan bij een ordinaire enkelschopper uit Midden-Amerika.” Sánchez kwam afgelopen zomer voor vijf miljoen euro over van het Mexicaanse Club América. Met name aan de bal heeft de rechtspoot moeite te imponeren in het shirt van Ajax.

Dat Perr Schuurs afgelopen zomer verkocht is, noemt Driessen onbegrijpelijk. “Torino FC betaalde Ajax eind augustus 2022 negen miljoen euro voor de verdediger. Vijf maanden later is hij zo’n 25 miljoen (!) waard.” Ook Sven Botman had volgens de journalist momenteel een belangrijke rol kunnen spelen in de Amsterdamse defensie. “Voor zo’n elf miljoen euro verruilde de linksbenige centrale verdediger Botman Ajax medio 2020 voor Lille OSC. In Frankrijk werd hij kampioen en vertrok vorige zomer voor bijna 40 miljoen euro naar Newcastle United. Niet toevallig doet hij evenals bij LOSC Lille uit het niets mee om het kampioenschap in Engeland. Zijn huidige waarde wordt geschat op minimaal 50 miljoen euro. Dure misrekeningen bij Ajax’ beleidsbepalers.”