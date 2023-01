Cillessen weet hoe kaarten erbij liggen na bezoek van Patrick Lodewijks

Maandag, 16 januari 2023 om 08:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:39

Jasper Cillessen kijkt terug op een positief gesprek met Patrick Lodewijks. De keeperstrainer van het Nederlands elftal bezocht de doelman van NEC onlangs, net zoals hij dat bij alle potentiële doelmannen van Oranje deed. Volgens Cillessen komt het er vooral op neer dat hij moet vechten voor zijn plek. "Ik moet blijven presteren, dan zien we in maart wel hoe de selectie eruitziet", zei de 33-jarige goalie na afloop van Vitesse - NEC (0-0).

Cillessen gaf bij de hervatting van de Eredivisie al aan binnen afzienbare tijd een gesprek te zullen hebben met Lodewijks. Vrijdag was het zover, en de pers wilde na de Gelderse derby maar wat graag weten wat er besproken was. "Het ging vooral over hoe het met me gaat", liet Cillessen door hen optekenen. "Ik vond het een positief gesprek. Ik zit lekker in mijn vel. We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik kan er verder niet zo veel over kwijt. Ik moet blijven presteren, dan zien we in maart wel hoe de selectie eruitziet. Een schone lei bij Oranje? Daar ga ik wel voor."

De 63-voudig Oranje-international kreeg afgelopen november een enorme domper te verwerken toen hij niet werd geselecteerd voor het WK in Qatar. Louis van Gaal besloot Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mee te nemen en Cillessen daarom net als Mark Flekken thuis te laten. De bondscoach vond het niet nodig om het slechtnieuwsgesprek zelf te voeren en gaf keeperstrainer Frans Hoek de taak om de Groesbeker op de hoogte te stellen. Ook opvolger Ronald Koeman legt het initiatief dus bij de keeperstrainer neer.

Het blijft de vraag wie er komende interlandperiode onder de lat zal staan wanneer Koeman zijn rentree viert. De eerstvolgende wedstrijd op het programma van Oranje is de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, op 24 maart. Drie dagen later wacht een ontmoeting met Gibraltar. Noppert won de concurrentiestrijd in Qatar, maar gaf zelf aan te vrezen voor zijn interloopbaan. "Bij een andere bondscoach had ik deze kans waarschijnlijk niet gehad", zei de Fries in december nog tegenover Nu.nl.