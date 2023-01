‘Enorme zwaai in transfer Memphis: Barça is heel dicht bij Italiaanse ruildeal’

Maandag, 16 januari 2023 om 07:59 • Tom Rofekamp

Atlético Madrid wordt vermoedelijk toch niet de bestemming van Memphis Depay. Journalist en Barça-watcher Gerard Romero claimt maandag op zijn Twitch-kanaal dat Barcelona dicht bij een ruildeal met Internazionale is, waar de Nederlander onderdeel van uit moet maken. Joaquín Correa zou dan de omgekeerde weg bewandelen. Volgens Romero heeft Barcelona alleen nog het jawoord van Memphis nodig.

Het lijkt bijna onontkoombaar dat de Moordrechter deze winter uit Catalonië vertrekt. Het contract van Memphis loopt nog een halfjaar door en dus is dit het enige moment dat Barcelona nog wat aan hem kan verdienen. Atlético leek lang zijn bestemming en volgens Fabrizio Romano zijn de onderhandelingen met de Madrilenen ook nog altijd gaande. Barça zou echter niet staan te springen om een directe concurrent te versterken en in een ruildeal met Inter een beter alternatief zien.

De kersverse Supercopa-winnaar ziet bovendien wel heil in de komst van Correa. De 28-jarige Argentijn is niet zeker van zijn plek in Milaan en een weg naar de uitgang lijkt daarom niet onbespreekbaar. Romero claimt dat de onderhandelingen tussen Barça en Inter zelfs al in vergevorderd stadium zijn. Het jawoord van Memphis zou de definitieve klap op de deal geven, zo beweert hij.

Hoewel Xavi volhoudt de Oranje-international graag in het Spotify Camp Nou te willen houden, wijst alles erop dat Memphis naar de uitgang wordt geduwd. In de vier wedstrijden die Barcelona dit kalenderjaar speelde mocht hij alleen komen opdraven tegen derdeklasser Intercity, in Copa del Rey-verband. Memphis bleef zondag de hele wedstrijd op de bank in de gewonnen finale van de Supercopa. Hij staat vooralsnog op vier wedstrijden (in totaal 206 speelminuten) dit seizoen, waarin hij eenmaal wist te scoren.