Xavi én Spaanse media maken diepe buiging: ‘Deze jongen heeft geen plafond’

Maandag, 16 januari 2023 om 07:35 • Tom Rofekamp

Xavi kan met gerust hart de kranten openslaan maandag. De Spaanse media zijn vol lof over de manier hoe Barcelona zondag aartsrivaal Real Madrid overklaste in de finale van de Supercopa de España (1-3). Met name het optreden van Gavi wordt uitgelicht en ook Xavi zelf wilde daar na afloop zijn zegje over kwijt. "Deze jongen heeft geen plafond."

Gavi vormde in het duel een middenveld met Frenkie de Jong en Sergio Busquets en liet in de 33ste minuut voor het eerst van zich horen. De winnaar van de Kopa Trophy rondde koelbloedig af na een steekpass van Robert Lewandowski en tekende daarmee de 0-1 aan. Later verzorgde Gavi ook de assists bij de 0-2 en de 0-3. Xavi bekroonde zijn pupil dan ook met de titel 'man van de wedstrijd'.

"We worden allemaal geraakt wanneer je hem in actie ziet", zei de trainer op de persconferentie. "De bezieling en het karakter waarmee hij speelt slaat over op het hele team. Gavi is een aangeboren leider, en dat op achttienjarige leeftijd. Hij is spectaculair, en ik heb het al veel vaker gezegd, maar ik word er nooit zat van om hem te prijzen. Deze jongen heeft geen plafond."

De Spaanse media waren dezelfde mening toebedeeld. "Gavi ontvangt zijn doctoraat en maakt Barça een superkampioen", zo kopte Sport, die de jongeling een 10 toekende voor zijn optreden. De Mundo Deportivo was al even lovend en prees ook de 'vierkoppige accordeon' waar Gavi deel van uitmaakte. "Real zag zichzelf overklast worden, met Busquets, De Jong, Pedri en Gavi die acteerden als een accordeon: op gelijke voet en in totale harmonie."

Frenkie, geprezen in de schaduw

Hoewel de media zich vooral toespitste op zijn ploeggenoot, waren ze ook zeer te spreken over het optreden van De Jong. Sport gaf de spelmaker uit Arkel een 8, terwijl ook de Mundo Deportivo mooie woorden voor hem overhad. "Hij was overal", schreef eerstgenoemde. "Hij keek het veld recht aan in zijn gezicht en daarna was het helder wat hij moest doen. Hij stond defensief goed opgesteld en zocht de aanval wanneer hij ruimte zag," "Praktisch parallel aan Busquets staande, speelde hij mee in een eerste helft die werd gekenmerkt door voorzichtigheid. Toch creëerde hij de actie bij de 2-0. De tekening van Xavi paste hem ook goed", voegde de Mundo Deportivo toe.