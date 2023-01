Quincy Promes: ‘Ik nam niet het initiatief bij aanvraag Russisch paspoort’

Maandag, 16 januari 2023 om 06:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:00

Het is nog maar de vraag of Quincy Promes binnenkort een Russisch paspoort krijgt. De aanvaller van Spartak Moskou heeft bij monde van zijn advocaat Robert Malewicz laten weten dat hij zijn Nederlands paspoort niet kwijt wil, wat het gevolg is van het verkrijgen van een Russisch document. Bovendien claimt Malewicz dat het initiatief daarvoor niet bij Promes ligt.

Diverse media in de voormalige Sovjet-Unie meldden half december al dat Promes de Russische nationaliteit probeerde te verkrijgen. Reden zou zijn dat hij een rechtsgang probeert te voorkomen, daar Rusland geen eigen staatsburgers uitlevert. In Nederland loopt een strafzaak tegen Promes, die wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef. Ook linkt het Nederlands Openbaar Ministerie de vijftigvoudig Oranje-international momenteel aan een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne.

Promes ontkent de aantijgingen echter, verklaart Malewicz in zijn persoon tegenover het Algemeen Dagblad. "Er zijn mensen in zijn omgeving die dat idee van een Russisch paspoort verkend hebben, maar niet op initiatief van Promes. Het gaat erom dat hij met een Russisch paspoort makkelijker mee zou kunnen op trainingskampen buiten Rusland. Nu moet dat allemaal nog met een visum. Maar Promes wil sowieso geen Russisch paspoort als hij daarmee zijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken. Het heeft er dus niks mee te maken dat hij denkt niet uitgeleverd te hoeven worden. Dat is toch al niet aan de orde, want Rusland en Nederland werken op dit moment niet meer samen bij verzoeken tot uitlevering. In die zin helpt een Russisch paspoort dus niks", aldus de advocaat, die vorige week ook al de link met de cokedeal naar het rijk der fabelen verwees.

Russische media speculeren momenteel ook over de reden waarom Promes niet met Spartak mee is op trainingskamp, dat is belegd in de Verenigde Arabische Emiraten. Het vermoeden gaat dat het uitleveringsverdrag van de oliestaat met Nederland daaraan ten grondslag ligt. Volgens Malewicz is Promes echter 'gewoon niet helemaal fit' en traint hij individueel in Rusland. Daar valt alle commotie niet terug te zien in zijn prestaties op het veld. Promes is momenteel topscorer van de Premier Liga en werd afgelopen december nog verkozen tot beste speler in Rusland.