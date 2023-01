Afellay kritisch op zogenaamd ‘supertalent’ van Ajax: ‘Het komt er niet uit’

Zondag, 15 januari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:25

Devyne Rensch heeft de defensieve problemen bij Ajax voorlopig niet kunnen oplossen door in het centrum te gaan spelen. Ibrahim Afellay is zondagavond in Studio Voetbal niet onder de indruk van de prestaties van de negentienjarige verdediger, die bij de hervatting van de Eredivisie een nieuwe rol kreeg. "Rensch wordt neergezet als een supergroot talent, maar het komt er nog steeds niet uit", aldus Afellay.

Rensch debuteerde eind 2020 in het eerste elftal van Ajax als rechtervleugelverdediger. "Maar op die positie is het 'm niet geworden", concludeert Afellay. Rensch speelde eerder dit seizoen ook enkele keren als linksback en kwam de afgelopen twee Eredivisie-wedstrijden terecht in het centrum van de defensie. "Tegen NEC zag ik hem vorige week al een bal verkeerd inschatten ", zegt Afellay, die het vooral wil hebben over het duel van zaterdag met FC Twente (0-0).

Daarin werd Rensch na 35 minuten met rood weggestuurd vanwege het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. "Eerst viel een hoge bal over hem heen, daar ging hij al de mist in", zegt Afellay. "En dan pakt hij vervolgens ook nog rood met een nieuwe verkeerde inschatting..." De oud-middenvelder begrijpt niet waarom Rensch plots in het centrum terecht is gekomen.

Aan tafel bij het praatprogramma klinkt het argument dat Rensch in de jeugd ook veelvuldig op die positie speelde. "In de jeugd... Het is nu wel betaald voetbal, hè", reageert Afellay. "Je wordt afgerekend op prestaties in het eerste elftal. Hij is heel vroeg geselecteerd voor het Nederlands elftal, dat creëert een bepaald verwachtingspatroon, maar daar kan hij blijkbaar niet aan voldoen. Blijkbaar is de druk veel te groot."