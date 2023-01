Wout Weghorst krijgt rugnummer met link naar Man United-icoon Gary Neville

Zondag, 15 januari 2023 om 23:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:39

Wout Weghorst gaat bij Manchester United met rugnummer 27 spelen, zo melden the Red Devils via de officiële kanalen. De dertigjarige spits, die gehuurd wordt van Burnley, hoopt woensdag te mogen debuteren in de Premier League-wedstrijd Crystal Palace, maar het is nog afwachten of het papierwerk daarvoor op tijd in orde is.

Het nummer 27 kent geen al te rijke historie bij Manchester United. Bij de introductie van rugnummers in het voetbal begin jaren negentig droeg Gary Neville het nummer wel enkele seizoenen. Daarna stapte het clubicoon over op nummer 2. Vaak was het nummer 27 bij United sindsdien onbezet, maar Alex Telles droeg het vanaf medio 2020 twee seizoenen. De linkervleugelverdediger wordt momenteel verhuurd aan Sevilla en heeft daarom geen nummer in Engeland.

Our new striker will wear number 2??7??! ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 15, 2023

Voor Weghorst waren de opties middenin het seizoen gelimiteerd, omdat bijna alle nummers bezet zijn. Het is voor het eerst dat hij met nummer 27 gaat spelen. Op huurbasis bij Besiktas had hij het afgelopen halfjaar nummer 10. Daarvoor schitterde Weghorst jarenlang met nummer 9 op de rug, onder meer bij FC Emmen, VfL Wolfsburg, AZ en Burnley. Bij Heracles Almelo speelde hij met 19.