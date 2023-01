VZ Team van de Week: Feyenoord domineert na simpele zege in Groningen

Maandag, 16 januari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:37

De zestiende speelronde van de Eredivisie zit erop. Feyenoord won op zondag met 0-3 bij FC Groningen en profiteerde daarmee van misstappen van Ajax en PSV, die respectievelijk gelijkspeelden tegen FC Twente (0-0) en Fortuna Sittard (2-2). Ook AZ maakte een goede beurt door te winnen in Heerenveen en de tweede plaats op de ranglijst over te nemen. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Wekenlang ging het rond de Grolsch Veste alleen maar over Ramiz Zerrouki. Zou de controleur van FC Twente naar Feyenoord vertrekken, of moest hij blijven? Technisch directeur Jan Streuer gaf vorige week duidelijkheid: Twente verkoopt Zerrouki niet. Als er al teleurstelling heerst bij de middenvelder, hield hij dat in de uitwedstrijd bij Ajax knap verborgen. Zerrouki was de beste man op het veld van de Johan Cruijff ArenA en dat uitte zich ook in de cijfers. Hij veroverde de meeste ballen (tien), had de meeste balcontacten (98), verstuurde de meeste passes (85) én creëerde de meeste kansen (vijf). Een masterclass.

Uitgelicht:

PSV zal de komende week nog wel eens terugdenken aan al die grote kansen die het op bezoek bij Fortuna Sittard kreeg. De aanvallers van de Eindhovenaren hadden het vizier niet op scherp staan, maar stuitten toch ook keer op keer op Ivor Pandur. De Kroaat pakte een aantal hele lastige ballen en incasseerde weliswaar twee tegengoals, maar had er volgens het Expected Goal-cijfer van PSV eigenlijk meer dan vier tegen moeten hebben. De treffers van Xavi Simons en Ibrahim Sangaré waren Pandur ook zeker niet aan te rekenen.

Een speler die wel voor de tweede keer op rij in het uitblinkerselftal staat, is Xavier Mbuyamba. De verdediger van FC Volendam maakte tegen RKC Waalwijk (2-1 zege) zijn eerste goal als profvoetballer en blonk simpelweg op alle vlakken uit. Hij had als centrale stopper de meeste contacten in de vijandelijke zestien (!), vocht de meeste duels uit van alle spelers van Volendam en won ook nog eens de meeste kopduels. Koppen is ook de specialiteit van Dani de Wit. De aanvallende middenvelder van AZ maakte alweer zijn zevende doelpunt met het hoofd sinds het begin van het seizoen 2020/21 en dat doet alleen Davy Klaassen hem na.

VZ Team van de Week: Ivor Pandur (Fortuna Sittard); Yukinari Sugawara (AZ), Xavier Mbuyamba (FC Volendam), Ivan Márquez (NEC), David Háncko (Feyenoord); Ramiz Zerrouki (FC Twente), Orkun Kökçü (Feyenoord), Dani de Wit (AZ); Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Igor Paixão (Feyenoord).