Mbappé kan PSG ditmaal niet redden: titelstrijd in Frankrijk ligt weer open

Zondag, 15 januari 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Paris Saint-Germain maakt de titelstrijd in de Ligue 1 onbedoeld weer spannend. De ploeg van Christophe Galtier had tot de jaarwisseling nog niet verloren, maar leed zondagavond tegen Stade Rennes zijn tweede nederlaag in korte tijd. Een tegendoelpunt van Hamari Traoré kon door het flets spelende PSG niet worden hersteld: 1-0. Twee weken geleden verloor de koploper al van RC Lens (3-1). De voorsprong op die laatste ploeg bedraagt nu nog drie punten. Rennes behoudt op de vijfde plek enige aansluiting met de kop van de ranglijst.

Met Lionel Messi en Neymar stonden twee van de drie supersterren bij PSG in de basis. Kylian Mbappé sloeg de afgelopen twee wedstrijden vanwege het moordende voetbalschema over en keerde terug op de bank. Galtier verraste door de zestienjarige Warren Zaire-Emery een basisplaats op het middenveld te geven. In die linie ontbreekt Marco Verratti sinds enkele weken door een blessure. Achraf Hakimi keerde terug van een schorsing en begon op de bank achter Nordi Mukiele.

?????? ??????????! ?? Rennes komt op 1-0 voorsprong tegen de sterren van PSG! Wordt het dan toch écht spannend in Frankrijk? ?? ?? Nu live op Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #Ligue1 #RENPSG pic.twitter.com/On9751Ze3T — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2023

De eerste helft in Rennes kende nauwelijks noemenswaardige momenten. PSG had het meeste balbezit, maar kwam totaal niet tot het creëren van gevaar. De enige mogelijkheid voor rust was meteen een hele grote. Een goede aanval van Rennes over de linkerflank bracht Adrien Truffert tot aan de achterlijn. Zijn voorzet werd ineens op doel gevolleerd door Arnaud Kalimuendo, die moest toezien hoe Gianluigi Donnarumma fraai redde. Messi dook op slag van rust aan de overzijde dreigend op in het zestienmetergebied van Rennes, maar de inzet van de Argentijn smoorde in een blok.

Drie minuten na rust greep Rennes-doelman Steve Mandanda voor het eerst in, op een kopbal van heel dichtbij van Danilo Pereira, die wel buitenspel bleek te hebben gestaan. Mbappé maakte 35 minuten voor tijd zijn opwachting als invaller van Hugo Ekitike, in een poging van Galtier om een zege te behalen. Tien minuten later ging het echter mis voor PSG, toen de ingevallen Hakimi op de achterlijn werd uitgekapt door Truffert. Net als in de eerste helft vond de linksback een vrije ploeggenoot, maar nu tikte Hamari Traoré binnen: 0-1. Mbappé werd nog wel gelanceerd door Messi; de vogelvrije spits knalde echter vrij wild over het doel van Mandanda en verprutste zo de beste kans voor PSG.