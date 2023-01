‘Memphis Depay is niet blij met de Supercopa: dit is een teken dat hij wegmoet’

Zondag, 15 januari 2023 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:35

Ruud Gullit raadt Memphis Depay aan om te vertrekken bij Barcelona. De aanvaller zat tijdens de gewonnen finale van de Supercopa de España tegen Real Madrid (1-3) wel bij de wedstrijdselectie, maar hij bleef negentig minuten op de bank. De analyticus concludeert bij Ziggo Sport dat Memphis mogelijk net tekortkomt voor het niveau bij Barça.

“Memphis is niet blij met deze prijs”, opent Gullit direct na afloop van de Supercopa-zege van Barcelona. “Hij wordt gewoon niet gebruikt, zelfs niet aan het eind wanneer de wedstrijd al gespeeld is. Dit is dus eigenlijk een teken en hij moet tegen zichzelf zeggen dat hij weg moet. Ik denk overigens niet dat Barcelona hem laat vertrekken naar een concurrent. Ze hebben dat natuurlijk eerder gedaan met Suárez en met Griezmann, en ik denk dat ze daar achteraf niet blij mee waren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vind het sneu voor hem, maar ik denk toch dat hij het niveau niet haalt van de ploegen waar hij naartoe is gegaan: Manchester United en Barcelona”, vervolgt Gullit. “Hij moet naar een team gaan waar hij zeker is van speeltijd, dus dan zal hij misschien toch een treetje lager moeten gaan. Atlético is overigens zeker geen treetje lager. Memphis werd in de huidige transferperiode meermaals gelinkt aan Atlético Madrid, maar Gullit twijfelt eraan of een transfer naar los Colchoneros zijn kansen op speeltijd vergroot.

“Het zou een geweldige club voor hem zijn, maar of hij daar aan spelen toekomt... Hij kan niet echt veel lopen, het is geen loper. Hij rent niet veel, want hij wil altijd met zijn kont naar de tegenstander staan en dan wegdraaien. Is dat een speler die Atlético nodig heeft? Het is ook geen echte spits uiteindelijk, hoewel hij het bij het Nederlands elftal goed gedaan heeft. Weet je, hij moet gewoon echt weer gaan voetballen”, besluit de analist.