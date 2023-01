Barcelona overklast armoedig Real Madrid en legt beslag op Supercopa

Xavi heeft zijn eerste prijs als trainer van Barcelona te pakken. In de finale van de Supercopa de España waren los Azulgrana met 1-3 veel te sterk voor aartsrivaal Real Madrid. De Catalaanse doelpuntenproductie werd verzorgd door Robert Lewandowski, Pedri en Gavi. Laatstgenoemde leverde bovendien twee assists af. Karim Benzema tekende in de slotminuut de Madrileense eretreffer aan. Het was de veertiende keer in de clubgeschiedenis dat Barça beslag wist te leggen op de Spaanse Supercopa.

Xavi had een basisplaats ingeruimd voor Frenkie de Jong, terwijl Memphis Depay genoegen moest nemen met een reserverol. De Jong vormde het middenveld met Sergio Busquets en Gavi. Pedri werd een linie naar voren geschoven, waardoor Raphinha op de bank belandde. Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti had weinig verrassingen in petto, al schoof ook hij een middenvelder door naar de voorhoede: Federico Valverde verving Rodrygo voorin; het middenveld bestond uit Luka Modric, Toni Kroos en Eduardo Camavinga.

In de openingsfase van het duel had Barcelona duidelijk de meeste aanvalslust. Het eerste gevaar kwam van Ronald Araújo, die over het hoofd werd gezien door de Madrileense defensie en een teenlengte tekortkwam om de voorzet van Pedri binnen te werken. Na een klein kwartier spelen kwam ook Lewandowski dicht bij een treffer. De spits zocht de linkerbenedenhoek met een schuiver, maar doelman Thibaut Courtois tikte de bal tegen de paal. De eerste kans aan de overzijde was voor Karim Benzema, die uit een voorzet van Ferland Mendy rakelings naast kopte.

In de 33ste minuut opende Barcelona de score na een fout in de opbouw van Antonio Rüdiger. De Catalanen konden overnemen en Robert Lewandowski kreeg de bal met een fraaie steekpass bij Gavi, die op koelbloedige wijze de 0-1 maakte. De Jong stond aan de basis van de tweede treffer. Op slag van het rustsignaal gaf de Oranje-international mee aan Gavi, die vervolgens de assist verzorgde op Lewandowski. De Poolse spits kon van dichtbij eenvoudigerwijs intikken: 0-2.

In het tweede bedrijf gingen de Catalanen verder waar ze gebleven waren. Enkele minuten na rust voorkwam Courtois tot tweemaal toe dat de achterstand verder opliep. Eerst pareerde de Belgische sluitpost met zijn rechtervoet een inzet van Ousmane Dembélé; vervolgens slaagde hij erin om met zijn knie Lewandowski van scoren af te houden. Barcelona bleef aandringen en vond de 0-3 uiteindelijk in de 69ste speelminuut. Gavi werd aan de linkerkant bediend door Lewandowski en bereikte, weliswaar via het been van Rüdiger, de meegelopen Pedri. Laatstgenoemde maakte geen fout in de afronding: 0-3.

In het restant van de wedstrijd hoopte Real Madrid de schade te beperken, terwijl Barcelona de voet enigszins van het gaspedaal haalde. Onder meer invaller Marco Asensio hoopte het tij te keren met enkele speldenprikjes, maar doelman Marc-André ter Stegen bleek niet te kloppen. In de slotminuut zorgde Benzema na twee pogingen voor de eretreffer: 1-3.

