Van Hanegem: ‘Als iemand in de ArenA kopje thee omstoot, heeft hij het gedaan’

Zondag, 15 januari 2023 om 21:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:49

Willem van Hanegem komt in zijn column voor het Algemeen Dagblad enigszins op voor Calvin Bassey. De Feyenoord-legende vindt dat de Engels-Nigeriaanse verdediger van Ajax, die het tegen FC Twente (0-0) erg lastig had, de schuld van veel problemen in de schoenen geschoven krijgt. "Deze jongen kan echt wel verdedigen, maar ze brengen hem voortdurend in situaties waar hij als speler minder geschikt voor is", aldus Van Hanegem.

Alfred Schreuder zet Bassey sinds de hervatting van de Eredivisie in als linksback, maar dat is nog geen onverdeeld succes. "Ajax was altijd de club die ploegen kapot kon spelen door van achteruit te voetballen. Met Jorge Sánchez, Bassey en Devyne Rensch kan dat niet. Jurriën Timber heeft die capaciteiten wel, maar die gaat er ook al geruime tijd niet op vooruit. Het ging in de rust en na afloop weer over Bassey, want als er iemand in de Johan Cruijff ArenA een kopje thee omstoot, dan heeft hij het gedaan."

?? Rood voor Devyne Rensch in de 35e minuut, Ajax verder met 10 man tegen FC Twente! ??#ajatwe pic.twitter.com/aTnHMtfepj — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2023

Rensch, die sinds kort in het centrum staat bij Ajax, pakte al in de eerste helft rood door de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel neer te halen. "Ik denk dat Bassey die fout nooit gemaakt zou hebben", stelt Van Hanegen. "Rensch stond één-tegen-één tegen Ricky van Wolfswinkel, niet echt een snelle spits. En hij liet zich zo verrassen. Onvoorstelbaar wat mij betreft."

Schreuder prees zijn elftal na afloop voor de inzet die Ajax in ondertal toonde. "Het ging ook over hoe lastig het vaak is om met een man minder te spelen. Maar sta nou eerst eens stil bij het feit dat je rood krijgt", zegt Van Hanegem. "Rensch in die situatie in de één-tegen-één brengen was amateuristisch van Ajax en hoe Rensch dat wilde oplossen was bijna lachwekkend." Zondag gaat Ajax op bezoek in De Kuip bij Feyenoord, dat probleemloos won van FC Groningen (0-3). "Natuurlijk maakt Feyenoord een heel goede kans. Ajax bouwt momenteel niet alleen zwak op, maar Feyenoord kan denk ik ook de slag op het middenveld winnen."