Gullit: ‘Ik wil even wat laten zien van Frenkie: hier heb je helemaal niks aan!’

Zondag, 15 januari 2023 om 21:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:11

Ruud Gullit heeft met gemengde gevoelens naar het optreden van Frenkie de Jong gekeken. Barcelona geniet halverwege een 0-2 voorsprong op Real Madrid in de finale van de Supercopa de España en de Nederlandse middenvelder was belangrijk met een voorassist op Gavi. Waar Gullit genoot van de pass richting zijn collega-middenvelder, is de analyticus teleurgesteld in het algemene spel van De Jong.

In de 33ste minuut opende Barcelona de score na een fout in de opbouw van Antonio Rüdiger. De Catalanen konden overnemen en Robert Lewandowski kreeg de bal met een fraaie steekpass bij Gavi, die op koelbloedige wijze de 0-1 maakte. De Jong stond aan de basis van de tweede treffer. Op slag van het rustsignaal gaf de Oranje-international mee aan Gavi, die de assist verzorgde op Lewandowski.

De eerste helft zit erop met in de hoofdrol: ????????????? De Spanjaard had er al een doelpunt inzitten, maar mag daar nu ook een assist aan toevoegen ????#ZiggoSport #ElClásico pic.twitter.com/pYsvqZVBEE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2023

“Barcelona staat tactisch gewoon goed, vooral met Gavi die vanaf de linkerkant steeds naar binnen komt”, concludeert Gullit, te gast bij Ziggo Sport. “Daardoor hebben ze steeds veel meer balbezit. Het lijkt erop dat Real Madrid achteroverleunt en hoopt op een counter.” Gullit geniet vooral van één moment van De Jong: de beslissende pass op aangever Gavi. “Dít is was ik Frenkie graag zie doen. Met één keer raken zet je iemand voor de goal. Hij gleed de bal met de punt naar Gavi. Zo zie je maar hoe goed het is als de bal één keer raakt. Gavi speelt ook zo geweldig.”

Toch is Gullit niet over alles wat De Jong doet tevreden, want hij laat onder meer beelden zien van gemakzuchtige momenten. "Ik wil even wat laten zien van Frenkie. Kijk, dit is Frenkie de Jong. Hij moet gewoon naar de buitenkant spelen. Meteen doorspelen en doorlopen. Maar wat doet hij? Hij kaatst over twee meter naar Gavi. Die bal speel je alleen maar om hem weer terug te krijgen. Hier heb je niks aan. Er gebeurt niks. En er was nog zo'n moment dat hij moet spelen, maar weer gaat rennen en lopen met de bal. Postbode, postbode, postbode. En als je daar dan bent, wat dan? Je kan dan helemaal niets. Je moet de bal niet gaan brengen."