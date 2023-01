Koopmeiners draagt bij aan record voor Atalanta in meest trefzekere duel ooit

Zondag, 15 januari 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:13

Atalanta heeft zondagavond een zeer overtuigende zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was met maar liefst 8-2 te sterk voor Salernitana. Nooit eerder maakte Atalanta acht goals of meer in een Serie A-wedstrijd: een clubrecord dus. Teun Koopmeiners was verantwoordelijk voor de assist bij de 3-1 en maakte zelf de 4-1, nadat hij de rebound van zijn gemiste strafschop benutte. Marten de Roon schreef de assist bij de 5-1 op zijn naam. Het was de eerste keer dat Atalanta acht keer wist te scoren in een wedstrijd in de Serie A. Door de overwinning staat Atalanta steviger op de zesde plaats, terwijl Salernitana blijft steken op de vijftiende positie.

De thuisploeg kwam in de vijfde minuut op voorsprong via Jeremie Boga. De Ivoriaan slalomde langs enkele verdedigers en zag Guillermo Ochoa geen antwoord hebben op zijn schot richting het midden van het doel: 1-0. De Mexicaanse doelman van Salernitana had in de tiende minuut wel een fraai antwoord op een pegel van Koopmeiners, die het probeerde van net buiten het zestienmetergebied. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Boulaye Dia werd gevonden in de zestien, bleef koelbloedig en passeerde Atalanta-sluitpost Juan Musso: 1-1. De gelijke stand bleef tien minuten op het bord staan. Matteo Lovato beging een overtreding in de zestien en moest toezien hoe Ademola Lookman het buitenkansje benutte: 2-1.

Atalanta knalt Salernitana aan barrels in het hondenweer van Bergamo ?? Koopmeiners (uit eigen penalty-rebound) en Hojlund tillen de score naar 5-1 na krap 40 minuten! ??#ZiggoSport #ATASAL pic.twitter.com/GxyBlpBK73 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2023

Bij de 3-1 was Koopmeiners belangrijk. De Nederlander schilderde een hoekschop op het hoofd van Giorgio Scalvini, die de verre hoek vond. Na een overtreding van Federico Fazio wees scheidsrechter Gianluca Aureliano voor de tweede keer naar de stip en dit keer was het de beurt aan Koopmeiners. De Oranje-international stuitte in eerste instantie op Ochoa, die de bal niet goed kon verwerken. Koopmeiners kon vervolgens simpel binnentikken: 4-1. Bij de 5-1 was De Roon belangrijk. Na een fraaie dribbel stak hij Rasmus Højlund weg, die zijn schot in de rechteronderhoek zag belanden.

Na rust ging Atalanta vrolijk verder. De tweede helft was tien minuten oud toen Lookman het probeerde vanaf de rand van het zestienmetergebied en de spits vond de linkerhoek: 6-1. Atalanta deed het wel iets rustiger aan dan in de eerste helft en dat leidde tot de tweede treffer voor Salernitana. Hans Nicolussi Caviglia werd gevonden door Dia, waarna eerstgenoemde Musso wist te verschalken met een schot in de linkerhoek. Aan de andere kant wist Lookman wederom de bovenhoek te vinden, waarna invaller Nadir Zortea er zelfs nog 8-2 van wist te maken. Op aangeven van Duván Zapata vond hij de verre hoek op knappe wijze.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Napoli 18 15 2 1 30 47 2 AC Milan 18 11 5 2 15 38 3 Juventus 18 11 4 3 15 37 4 Internazionale 18 12 1 5 14 37 5 Lazio 18 10 4 4 16 34 6 Atalanta 18 10 4 4 14 34 7 AS Roma 17 9 4 4 5 31 8 Udinese 18 6 7 5 5 25 9 Fiorentina 17 6 5 6 -1 23 10 Torino 18 6 5 7 -2 23 11 Bologna 18 6 4 8 -6 22 12 Monza 18 6 3 9 -5 21 13 Lecce 18 4 8 6 -2 20 14 Empoli 17 4 7 6 -7 19 15 Spezia 18 4 6 8 -11 18 16 Salernitana 18 4 6 8 -12 18 17 Sassuolo 18 4 4 10 -11 16 18 Sampdoria 17 2 3 12 -22 9 19 Hellas Verona 18 2 3 13 -16 9 20 Cremonese 18 0 7 11 -19 7

"Ik wil even wat laten zien van Frenkie. Kijk, dit is Frenkie de Jong. Hij moet hier gewoon naar de buitenkant spelen. Meteen doorspelen en doorlopen. Maar wat doet hij? (Kaats over 2 meter met Gavi) Deze bal speel je alleen maar om hem weer terug te krijgen. Hier heb je niks aan. Er gebeurt niks. En er was nog zo'n moment dat hij moet spelen, maar weer gaat rennen en lopen met de bal. Postbode, postbode, postbode. En als je daar dan bent, wat dan? Je kan dan helemaal niets."