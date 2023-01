Tottenham-fan klimt over boarding en trapt richting Arsenal-keeper Ramsdale

Zondag, 15 januari 2023

Direct na het laatste fluitsignaal bij de North London Derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal (0-2) ontstond een grimmige sfeer in het stadion. Richarlison, invaller bij the Spurs, raakte betrokken bij een woordenwisseling met Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, die een duw in het gezicht kreeg van de Braziliaan. Ramsdale werd vervolgens achter het doel belaagd door een veldbestormer, die een trappende beweging maakte naar de keeper. Ramsdale werd mede door ingrijpen van een steward niet geraakt en bleef ongedeerd.

Ramsdale vertelt daarna bij Sky wat er gebeurde. De goalie had al gedurende de wedstrijd mot met de supporters van de aartsrivaal. "De fans van the Spurs gaven me een lastige tweede helft, en ik gaf hen er een terug", aldus Ramsdale, die zijn doel schoon wist te houden. "Na afloop van de wedstrijd sprong een fan over de boarding. Hij viel me vanachter aan. Dat is wat er is gebeurd. Het is jammer, want het is uiteindelijk maar een potje voetbal."

Het kookt over bij Tottenham ??

Na afloop wordt Ramsdale aangevallen door een Spurs fan ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/OTSnpd4LNd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023

Ramsdale kreeg na zijn interview de man of the match-award uitgereikt. De doelman blonk uit met diverse reddingen. "Daar staat hij natuurlijk voor, maar ik moet zeggen dat hij het echt uitstekend deed", reageert Cedric van der Gun in de studio van Viaplay. "Hugo Lloris kan vandaag niet hetzelfde zeggen." De keeper van Tottenham Hotspur maakte een knullige eigen goal. "Arsenal heeft verdiend gewonnen, maar als Ramsdale die ballen niet tegenhoudt, kan het zomaar een andere wedstrijd worden", besluit Van der Gun.